العملات البديلة تسجّل ارتفاعات جديدة بعد أن قام المضاربون على الصعود بإرجاع سعر بيتكوين إلى ما فوق ٥٠ ألف دولار

تام شمس - الثلاثاء 27 أبريل 2021 02:44 صباحاً - تنفس مستثمرو العملات المشفرة الصعداء يوم ٢٦ أبريل، إذ كان الانعكاس الحاد في سعر بيتكوين (BTC) مصحوبًا بانتعاش على مستوى السوق حيث تشهد غالبية العملات الرقمية العملة ارتفاعات. من المحتمل أن يكون الاختراق مدعومًا بالتقييمات الصعودية من محللي جي بيم ورغان وإعلان باي بال أن الطلب على شراء العملات المشفرة قد تجاوز التوقعات.

وتُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أنه بعد الارتداد عن أدنى مستوى بالقرب من ٤٧٠٠٠ دولار مساء يوم الأحد، ارتفعت عملة بيتكوين مرة أخرى فوق مستوى الدعم البالغ ٥٠٠٠٠ دولار في ساعات التداول المبكرة يوم الاثنين وارتفعت فوق ٥٣٥٠٠ دولار بحلول منتصف اليوم بينما استعادت إيثريوم (ETH) مستوى ٢٥٠٠ دولار.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

لم يؤد تراجع السوق في الأسبوع الماضي إلى إبطاء التبني السائد للعملات المشفرة حيث أعلنت الفنادق في نيجيريا عن خطط لقبول بيتكوين مع ظهور الدفع على أساس يومي.

التحليل على السلسلة يتتبع الزخم الصعودي المتزايد لعملة بيتكوين

تُظهر البيانات من غلاسنود أن حجم النقل على السلسلة ومتوسط ​​رسوم المعاملات لشبكة بيتكوين قد وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الأسبوع السابق حيث تستمر الشبكة في التعافي من ازدحام ميمبول بسبب الانخفاض في معدل الهاش الذي حدث نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي في الصين.

متوسط ​​رسوم المعاملات على شبكة بيتكوين. المصدر: غلاسنود

يشير تحليل نطاقات عمر سبينت أوت، والذي يوضح بالتفصيل المدة التي ظلت فيها عملات بيتكوين في المحفظة، إلى أن حاملي التوكنات الجدد قد اهتزوا بسبب الانخفاض الأخير في حين شهدت المحافظ التي كانت تحتفظ لفترة أطول من شهر واحد انخفاضًا في نشاط المعاملات.

وتظهر البيانات أيضًا أن المحافظ التي ظلت صامدة لأكثر من ٦ أشهر لم تشهد زيادة ملحوظة في الإنفاق منذ تراجع السوق في فبراير.

يمكن العثور على مزيد من الاتجاه الصعودي عند النظر إلى تراكم القائمين بالتعدين والذي، وفقًا لغلاسنود، في أعلى مستوى له منذ منتصف عام ٢٠١٨.

صافي تغير صفقات القائمين بالتعدين. المصدر: غلاسنود

بشكل عام، يُظهر التحليل أن الأيدي الأحدث في السوق هي التي اهتزت بسبب تصحيح الأسبوع الماضي، بينما كان متداولو العملات المشفرة الأكثر خبرة سعداء بتجميع عملات بيتكوين من أولئك القلقين بشأن المزيد من انخفاض الأسعار.

العملات البديلة ترتفع حيث تجد بيتكوين موطئ قدم لها

سمحت الصعوبات التي واجهتها بيتكوين خلال الأسبوع الماضي للعملات البديلة بالتقدم واكتساب حصة في السوق من خلال اختراق عدد من العملات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وحجم التداول في البورصات اللامركزية في الاتجاه الصعودي.

ارتفعت منصة الإقراض للتمويل اللامركزي كومباوند (COMP) القائمة على إيثريوم بنسبة ١٧٪ خلال الليل لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند ٦٧١ دولارًا بينما ارتفع حل بوليغون (MATIC) من الطبقة الثانية بنسبة ٦٨٪ إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٠,٥٧٦ دولار.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

شهدت البورصة اللامركزية سيروم (SRM) والتي تستند إلى سولانا اندفاع سعره توكنها الأصلي إلى مستوى مرتفع جديد عند ١١,٤٧ دولارًا بفضل زيادة النشاط على شبكة بلوكتشين سولانا (SOL).

ارتفع سعر سولانا بأكثر من ١٢٠٪ في الأسبوع الماضي ووصل إلى مستوى مرتفع جديد قدره ٤٨,٤٦ دولارًا يوم ٢٥ أبريل مع استمرار نظامه الإيكولوجي في التوسع وإطلاق مشاريع جديدة على منافس إيثريوم من الطبقة الأولى.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٢٠٠٤ تريليون دولار ويبلغ معدل هيمنة بيتكوين ٥٠,٣٪.

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