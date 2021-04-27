تسلا تسجل أرباحًا ضخمة من بيع بيتكوين في الربع الأول

تام شمس - الثلاثاء 27 أبريل 2021 02:44 صباحاً - باعت شركة تسلا موتورز جزءًا من مقتنياتها من بيتكوين (BTC) في الربع الأول من عام ٢٠٢١، حيث حققت عائدات صافية قدرها ٢٧٢ مليون دولار، حسبما أفادت شركة صناعة السيارات الكهربائية يوم الاثنين.

ففي مجموعة شرائح مكونة من ٣٠ صفحة مصحوبة بنتائجها المالية الفصلية، لاحظت تسلا "تأثير إيجابي" بقيمة ١٠١ مليون دولار نتيجة بيع بيتكوين:

"على أساس سنوي، تم تعويض التأثيرات الإيجابية من نمو الحجم، ونمو الإيرادات التنظيمية للائتمان، وتحسن إجمالي الهامش مدفوعًا بالمزيد من التخفيضات في تكلفة المنتج وبيع بيتكوين (التأثير الإيجابي ١٠١ مليون دولار، بعد خصم الأضرار ذات الصلة، في إعادة الهيكلة وغيرها) من قبل متوسط ​​سعر البيع أقل، وزيادة SBC، وتكاليف سلسلة التوريد الإضافية واستثمارات البحث والتطوير وعناصر أخرى. كذلك أثرت تكاليف تغيير النموذج S وX بشكل سلبي على كل من الربح الإجمالي وكذلك نفقات البحث والتطوير."

وقالت الشركة في بيان التدفق النقدي الفصلي لها إن "عائدات مبيعات الأصول الرقمية" قدرت بنحو ٢٧٢ مليون دولار.

تصدرت شركة صناعة السيارات الكهربائية عناوين الصحف في فبراير بعد أن كشفت عن عملية شراء استراتيجية بقيمة ١,٥ مليار دولار من بيتكوين. في ذلك الوقت، كان ذلك يمثل ٧,٧٪ من إجمالي الوضع النقدي لشركة تسلا. وقد أعلنت الشركة أيضًا أنها ستقبل بيتكوين كدفعة لسياراتها دون بالضرورة تحويلها إلى عملة ورقية.

إلى جانب نشاط العملة المشفرة، سجلت تسلا صافي دخل قدره ٤٣٨ مليون دولار خلال الربع، مسجلًا أعلى مستوى جديد على الإطلاق. وبلغت أرباح السهم الواحد ٩٣ سنتًا على إيرادات بلغت ١٠,٣٩ مليارات دولار. حيث قالت الشركة التي يقودها إيلون ماسك أيضًا إنها تتوقع أن يتجاوز نمو تسليم السيارات ٥٠٪ هذا العام، مما يعني أن الحد الأدنى للتسليم يبلغ حوالي ٧٥٠٠٠٠ مركبة لعام ٢٠٢١.