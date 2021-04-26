باينانس تطلق توكنات أسهم مايكروستراتيجي وأبل ومايكروسوفت

تام شمس - الاثنين 26 أبريل 2021 10:49 صباحاً - أعلنت بورصة باينانس للأصول المشفرة أنها ستدرج ثلاثة توكنات أسهم جديدة خلال الأسبوع المقبل، بعد إطلاق التوكنات لتتبع أداء أسهم تسلا وكوين بيز في وقت سابق من هذا الشهر.

ففي ٢٦ أبريل، أعلنت باينانس أنها ستطلق أزواج أسهم مرمزة لشركة استخبارات الأعمال الرائدة، مايكروستراتيجي (MSTR)، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات أبل (AAPL) ومايكروسوفت (MSFT).

وستسمح التوكنات للمستخدمين بتداول الوحدات المجزأة من توكنات الأسهم، مع تحديد الحد الأدنى لحجم التداول بواحد من مائة من التوكن.

من المقرر أن يبدأ تداول عملات MSTR الخاصة بباينانس في الساعة ١:٣٠ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق يوم ٢٦ أبريل، بينما سيتم إطلاق توكنات AAPL في نفس الوقت يوم ٢٨ أبريل، وسيتم تداول التوكنات MSFT اعتبارًا من ٣٠ أبريل.

تؤكد البورصة أن توكنات الأسهم "مدعومة بالكامل بمحفظة إيداع للأوراق المالية الأساسية" التي يحتفظ بها مزود الخدمات المالية الألماني سي إم إكويتي إيه جي. وستتبع التوكنات ساعات تداول الأسهم التقليدية.

ستكون التوكنات قابلة للتداول فقط مقابل عملة BUSD المستقرة الخاصة بباينانس. توكنات الأسهم الخاصة بباينانس غير متاحة للمقيمين في الصين، والولايات المتحدة وتركيا وغيرها من الولايات القضائية المقيدة بواسطة سي إم إكويتي.

أطلقت باينانس أول توكن للأسهم يوم ١٢ أبريل، مما سمح لعملائها بالمضاربة على سعر تسلا (TSLA). كما أدرجت البورصة أيضًا كسور الأسهم لكوين بيز (COIN) يوم ١٥ أبريل.

يبدو أن توسع باينانس في اتوكنات الأوراق المالية يظهر منافسة متزايدة بينها وبين منصة مشتقات العملات المشفرة FTX ومقرها هونغ كونغ - والتي أطلقت تداول الأسهم المجزأ في أكتوبر ٢٠٢٠، بما في ذلك المشتقات التي تتبع أسهم تسلا وأبل.