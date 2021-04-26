أسواق بيتكوين تسجل أعمق ارتداد منذ الخميس الأسود: راؤول بال

تام شمس - الاثنين 26 أبريل 2021 09:55 صباحاً - حدد خبير الاستثمار الاستراتيجي راؤول بال أن مؤشر القوة النسبية لبيتكوين، أو RSI، قد انخفض مؤخرًا إلى مستويات لم نشهدها منذ انهيار "الخميس الأسود" في مارس ٢٠٢٠.

وقد أشار كل من غلوبال ماكرو إنفستور والرئيس التنفيذي لشركة ريل فيجن غروب أيضًا إلى أن مؤشر القوة النسبية الأسبوعي لبيتكوين قد تحطم إلى مستويات مماثلة لتلك الخاصة بالتصحيحات التي تم إنتاجها خلال "الجزء الأول من الصعود الصاعد لعام ٢٠١٧، قبل أن تصل بيتكوين إلى مساحة زائدة".

تم إجراء هذه الملاحظة بعد انهيار بيتكوين بنسبة ١٥٪ تقريبًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع انخفاض بيتكوين من ٥٥٠٠٠ دولار للعثور على دعم بالقرب من ٤٧٢٥٠ دولارًا يوم الأحد، وفقًا لتريدينغ فيو.

وأضاف بال أن "التصحيحات في السوق الصاعدة فرص وليست تهديدات".أشار مزود التحليلات عبر السلسلة غلاسنود أيضًا إلى عمق الانهيار، حيث أفاد بأن عدد عناوين بيتكوين الخاسرة الآن قد سجل أعلى مستوى خلال تسعة أشهر بنحو ٦,٤ ملايين في ٢٥ أبريل. وعلى الرغم من هذا الإنجاز، فإن ٨٦ ٪ من عناوين بيتكوين تحقق حاليًا ربحًا.

يبدو أن الأسواق قد اتفقت مع تأكيد بال بأن بيتكوين تأخرت في ارتدادها، حيث ارتد بيتكوين بنسبة ١١,٥٪ في غضون ست ساعات بعد أن سجلت قاعًا محليًا بلغ حوالي ٤٧٠٠٠ دولار في وقت سابق اليوم.نقلًا عن المخططات من غلاسنود، أشار المحلل ويليام كليمينتي III أن هناك ٨٨,٧ مليون دولار في عمليات التصفية القصيرة لبيتكوين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة صباح يوم الاثنين حيث ارتفع السوق بسرعة.

على الرغم من الارتداد الحاد، تراجعت بيتكوين بنسبة ٢٧٪ من أعلى مستوى لها يوم ١٤ أبريل عند ٦٥٠٠٠ دولار. شهد الاتجاه الهبوطي هبوط هيمنة بيتكوين إلى ٥٠٪. وكانت آخر مرة انخفضت فيها الحصة السوقية لبيتكوين إلى أقل من ٥٠٪ هي في يوليو ٢٠١٨، وفقًا لتريدينغ فيو.