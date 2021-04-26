أفضل البنوك الصينية تروج للعملة الرقمية للبنك المركزي عبر شركات الدفع المحلية لمهرجان التسوق

تام شمس - الاثنين 26 أبريل 2021 09:55 صباحاً - تعمل بعض أكبر البنوك الحكومية في الصين على الترويج بنشاط لليوان الرقمي كوسيلة دفع ممتازة لمزودي الدفع الرائدين في البلاد، علي باي ووي تشات باي.

ففي تقرير صدر يوم ٢٦ أبريل، كشفت رويترز أن ستة من أكبر البنوك الصينية تروج للعملة الرقمية الناشئة التي يصدرها البنك المركزي الصيني، أو CBDC، في شنغهاي قبل مهرجان التسوق عبر الإنترنت المخطط أن يبدأ يوم ٥ مايو.

تحث البنوك منافذ البيع بالتجزئة والمستهلكين على تنزيل المحفظة الرقمية وإجراء عمليات شراء باستخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي، أو e-CNY. وسيؤدي هذا إلى تجاوز طرق الدفع الحالية المفضلة لملايين المتسوقين - علي باي من آنت غروب ووي تشات باي من تنسنت.

وقد أشار التقرير إلى أن أحد مسؤولي البنك المعين في طرح إصدار تجريبي من العملة الرقمية للبنك المركزي في شنغهاي تحت إشراف بنك الصين الشعبي، وصف العملة الرقمية على وجه التحديد بأنها متفوقة على علي باي ووي تشات باي، الذي قال:

"سيدرك الناس أن الدفع باليوان الرقمي مريح للغاية لدرجة أنني لست مضطرًا للاعتماد على علي باي أو وي تشات باي بعد الآن."

وفي حديثه في حلقة نقاش عبر الإنترنت في أواخر مارس، صرح رئيس معهد أبحاث العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي، مو تشانغتشون، أن علي باي ووي تشات باي يمثلان ٩٨٪ من سوق الدفع عبر الهاتف المحمول في الصين، مما يشكل مخاطر على النظام المالي المحلي في حالة واجهت أي مشاكل.

وأشار تشانغتشون إلى أن البنك المركزي لا ينوي التنافس مباشرة مع علي باي ووي تشات باي، ولكنه يعمل كنسخة احتياطية "لضمان الاستقرار المالي في حالة حدوث شيء ما" لهم.

ومع ذلك، تعمل الدولة أيضًا على زيادة الجهود للحد من هيمنة عملاق التكنولوجيا وتضييق الخناق على السلوكيات المانعة للمنافسة في قطاع الإنترنت. في أوائل أبريل، فرضت الحكومة غرامة قياسية قدرها ٢,٨ مليار دولار على شركة علي بابا لممارسات احتكارية وفقًا لشبكة سي إن إن.

وسيسمح طرح اليوان الرقمي الصيني للحكومة المركزية بالسيطرة على حصة من الكم الهائل من البيانات المالية التي يتم تخزينها من قبل كبار مزودي الدفع في البلاد.

كذلك قال مسؤول مصرفي آخر مكلف بالترويج للعملة الرقمية التي يصدرها البنك المركزي لرويترز إن "إن البيانات الضخمة ثروة. من يمتلك البيانات يزدهر"، مضيفًا: "وي تشات باي وعلي باي يمتلكان محيطًا من البيانات".

في تعليقه خلال مؤتمر الإجماع في مايو ٢٠٢٠، صرح الأكاديمي مارتن تشورزيمبا أنه "من الصعب" على المنظمين الماليين الصينيين إجبار شركات المدفوعات الكبرى في البلاد على تسليم البيانات التي جمعوها عن عملائهم. وأضاف: "من المحتمل أن تسمح [العملة الرقمية الصينية] للبنك المركزي بالحصول على قدر أكبر من الوصول إلى بيانات الدفع وأيضًا لاستعادة بعض القوة من هذه الشركات".

تضم البنوك الستة في المخططات التجريبية للعملة الرقمية التي يصدرها البنك المركزي أكبر المقرضين في البلاد، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، و إتش إس بي سي، وبنك التعمير الصيني.

في الأول من أبريل، أكملت الصين أول تجربة تجريبية عبر الحدود لليوان الرقمي مع هونغ كونغ.