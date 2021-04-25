شركة آيف العملاقة للإقراض تستعد لإطلاق برنامج تعدين السيولة

تام شمس - الأحد 25 أبريل 2021 03:48 صباحاً - مع إطلاق برنامج تعدين السيولة يوم الاثنين، يمكن أن يكون آيف على وشك أن يصبح بروتوكول التمويل اللامركزي (DeFi) المهيمن.

ففي وقت سابق من اليوم، وصل اقتراح تحسين آيف (AIP) رقم ١٦ إلى النصاب القانوني، مما يعني أنه اعتبارًا من يوم الاثنين، سيحصل مقدمو السيولة والمقترضون في مجموعات آيف على USDC وDAI وUSDT وGUSD وETH وWBTC على مكافآت StAAVE بالإضافة إلى عائد الفائدة القياسي.

ووفقًا لموقع AIP ١٦، سيقوم مقدمو الخدمات والمقترضون في هذه المجمعات بتقسيم ٢٢٠٠ توكن stAAVE يوميًا من احتياطي نظام آيف البيئي الحالي للبروتوكول البالغ ٢,٩ مليون، والذي تبلغ قيمته حاليًا ما يقرب من ١ مليار دولار.

ويشير الاقتراح، الذي كتبه مستثمر آيف، أنجان فينود، إلى أن الهدف من البرنامج هو "دفع نشاط الإقراض والاقتراض عبر الأسواق"، بالإضافة إلى زيادة اللامركزية في حوكمة البروتوكول من خلال توزيع توكنات الحوكمة على المزيد من المستخدمين.

وهذه الخطوة هي شيء جديد بالنسبة لآيف. تم تصنيف منصة الإقراض باستمرار ضمن أكبر بروتوكولات التمويل اللامركزي، على الرغم من عدم وجود برنامج لتعدين السيولة مثل العديد من منافسيها. ووفقًا للتطبيقات الخاصة بها، يعد كومباوند حاليًا أفضل بروتوكول إقراض مع أكثر من ١٥,٤ مليار دولار من القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في أسواقهم، بينما تمتلك آيف ٦,٨ مليار دولار عبر أسواق توكنات بوليغون وإيثريوم الإصدار ١ وإيثريوم الإصدار ٢ وإيه إم إم إل بي.

وقد أخبر ستاني كوليتشوف، المؤسس المشارك في آيف، كوينتيليغراف أنه يتوقع أن الحوافز المضافة ستعزز إجمالي القيمة المقفلة للبروتوكول بشكل كبير.

حيث قال: "يخصص الاقتراح معظم المكافآت على العملات المستقرة مما يعني أننا سنشهد زيادة كبيرة في إجمالي القيمة المقفلة".

وحسبما يشير اقتراح الحوكمة، فإن الافتقار إلى برنامج تعدين السيولة قد وضع آيف تاريخيًا في شيء من العيب التنافسي. على سبيل المثال، في وقت كتابة هذه المقالة، يقدم مجمع سوق المال عائدًا بنسبة ٣,٣١٪ على عملات USDC المستقرة، إلى جانب ٢٪ في توكنات حوكمة COMP بإجمالي عائد يبلغ ٥,٥١٪. وفي الوقت نفسه، فإن سوق آيف يقدم أيضًا حاليًا ٥,٥١٪ متطابقة في عائد الفائدة الصافي.

وتشير تغريدة حديثة من مطور آيف "إيميليو فرانغيلا" إلى أن البرنامج الجديد سيعزز العائدات بأوامر من الحجم، ويقدم بشكل خاص عائدًا للمقترضين - العائد الذي، بالمعدلات الحالية، من شأنه أن يفوق بكثير مقترضي APR على قروضهم.

وفي حين أن البرنامج الحالي من المقرر أن ينتهي في ١٥/٠٧/٢٠٢١، فإن الباب مفتوح أمام شكل من أشكال تعدين السيولة المستمر للبروتوكول في المستقبل المنظور. ووفقًا لفينود، تم اقتراح هذا البرنامج كإصدار تجريبي لمزيد من التحقيق في كيفية إدراج مكافآت تعدين السيولة في إفادة النظام البيئي آيف"، وبمعدل توزيع يبلغ ٢٢٠٠ يوميًا، سيستنفد البرنامج ٥٪ فقط من احتياطي النظام البيئي للتوكنات في السنة.

عندما تم اقتراحه لأول مرة في منتديات الحوكمة، تلقى تعدين السيولة دعمًا بنسبة ٦٠٪ فقط من المجتمع. ويعتقد كوليشوف أن هذا التحول يرجع جزئيًا إلى رؤية المجتمع لبرامج تعدين السيولة الأخرى تعمل بنجاح.