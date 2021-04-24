منصة Viberate بشركة مع Blockparty تقدم للعالم NFT للموسيقيين

وفقًا لإعلانهم الأخير ، ستطلق منصة الموسقى المبنية على البلوكشين Viberate برمز و عملة مميزة VIB الخاصة بالمنصة و التي يتم تداولها عبر العديد من منصات تداول العملات المشفرة مثل Binance و Bittrex و OKEx و Uniswap. ستطلق المنصة رمز غير قابل للاستبدال NFT خاصًا يعرض حقوق أداء الموسيقى والمحتوى الحصري الآخر من قبل أحد مؤسسيها المشهور عالميًا Techno DJ UMEK.

سيحدث هذا الحدث في 29 أبريل بالشراكة مع Blockparty ويمثل إطلاق أول “Gig NFT” على الإطلاق. سيشمل عرض UMEK خمسة NFTs مختلفة: ثلاث نسخ مُعاد توزيعها حصرية لأغنية تكنو الناجحة “Lanicor” لعام 1999 ، وأداء بث مباشر ، وأداء حدث مباشر واحد.

لقد نجح العديد من فناني الموسيقى بالفعل في بيع NFTs الخاصة بهم ، إما كألبومات أو تذاكر VIP أو فن رقمي أو مفاهيم أخرى. يعد الحدث القادم لـ UMEK أول من يختبر إمكانيات الموسيقيين والمنظمين لإدارة حجوزاتهم المستقبلية بأمان بمجرد عودة الأحداث المسيقية المباشرة.

يوضح Vasja Veber ، أحد مؤسسي Viberate ومدير UMEK: “لقد شاركنا بنشاط في مشهد التشفير على مدى السنوات العديدة الماضية”. منصتنا مبينية على البلوكشين ولدينا رمزنا المميز VIB، لذا لم يكن تحويل حقوق الأداء الحي إلى رمز رمزي هو الخطوة المنطقية التالية في تطور NFTs فحسب ، بل إنه يمثل أيضًا فرصة لاستكشاف كيفية تعامل صناعة الموسيقى الحية الحجوزات في المستقبل. تعد صناعة الموسيقى الحية و الباشرة من بين الأكثر تضررًا من الوباء – فقط في عام 2020 ، بلغت الخسائر المقدرة حوالي 30 مليار دولار ، لذلك من المهم استكشاف مثل هذه الخيارات “.

سيستخدم Viberate و Blockparty الحدث لاختبار مفهوم “Gig NFT”. إذا ثبت نجاحه ، يخطط Viberate لتوفير خيار توفير العملة الرمزية لما يقرب من نصف مليون فنان موسيقي في قاعدة بياناته ، إلى جانب معرّف الفنان NFT من خلال عملية تحقق آمنة. بعد ذلك ، ستعمل NFTs المعرفية هذه كشهادة أصالة ، تطمئن المشتري أن المحتويات تأتي بالفعل من فنان تم التحقق منه ، وليس شخصًا يعرض أعمالًا لأشخاص آخرين.

سيتم إطلاق NFT التابع لـ UMEK في Blockparty يوم الخميس ، 29 أبريل 2021 ، على الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش +1 (3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة).