باكسوس يتلقى "موافقة مشروطة أولية" لميثاق بنك أمريكي

تام شمس - السبت 24 أبريل 2021 02:41 صباحاً - منح مكتب المراقب المالي للعملة (OCC) في الولايات المتحدة اليوم شركة العملة المستقرة والمتعاونة مع باي بال "باكسوس" ميثاقًا فيدراليًا لتشكيل بنك ائتماني وطني - وهو الميثاق الثالث الذي منحه المكتب لشركات العملات المشفرة الأصلية.

تنضم باكسوس إلى شركة الحفظ أكوراج، التي كانت أول من حصل على ميثاق في يناير، وزميلتها في مجال الحفظ بروتيغو، التي حصلت على ميثاقهما المشروط في فبراير.

كما هو الحال مع المخططين السابقين، فإن تسمية "البنك" مضللة إلى حد ما من حيث أن باكسوس لن تتعامل مع الودائع على الفور. وبدلًا من ذلك، حصلوا على "ميثاق التكنولوجيا المالية" - وهو نوع من المواثيق المصرفية التي ابتكرها القائم بأعمال المراقب المالي السابق للعملة براين بروكس.

يسمح الميثاق لباكسوس بإجراء أنشطة مثل "خدمات حفظ الأصول الرقمية؛ وحفظ وإدارة احتياطيات العملات المستقرة بالدولار الأمريكي؛ وخدمات الدفع والصرف وغيرها من خدمات الوكلاء؛ وخدمات العملات المشفرة الأخرى، مثل خدمات التداول وتمكين الشركاء من شراء وبيع العملات المشفرة؛ وممارسات "اعرف عميلك" كخدمة، وفقًا لخطاب الموافقة من مكتب المراقب المالي للعملة المرسل إلى المستشار العام لشركة باكسوس "دان بورستين".

تشير الرسالة إلى أن جميع هذه الأنشطة تجريها حاليًا شركة باكسوس ترست التي تعمل مع بيتلايسنس في نيويروك؛ ويسمح الميثاق لكيان باكسوس الجديد بأن يصبح منظمة خاضعة للتنظيم الفيدرالي.

يشير خطاب مكتب المراقب المالي للعملة أيضًا إلى وجود بعض المقاومة لإصدار الميثاق من القطاع المصرفي التقليدي.

خلال فترة التعليق العام، تلقى مكتب المراقب المالي للعملة "خطابًا موقعًا من قبل عدد من المجموعات التجارية التي تمثل البنوك" بحجة أن "الأنشطة المقترحة لا تتوافق مع سابقة مكتب المراقب المالي للعملة فيما يتعلق بالأنشطة الائتمانية التي تجريها البنوك الاستئمانية الوطنية"، وأن "التطبيق لا يوفر معلومات كافية عن نموذج أعمال البنك".

ومع ذلك، رد مكتب المراقب المالي للعملة بأنها "تلقت معلومات كافية لاتخاذ قرار مستنير" وقرر في النهاية أنه "من المناسب منح الموافقة المشروطة الأولية للسماح للمنظمين بالمضي قدمًا في تنظيم البنك."

تأتي الموافقة بعد سلسلة من المكاسب البارزة لشركة باكسوس. ففي ديسمبر، جمعت الشركة ١٤٢ مليون دولار في جولة تمويل، وفي أبريل تقدمت بطلب للحصول على ترخيص مقاصة بعد تجربة تجريبية ناجحة لتسوية العملات المستقرة في نفس اليوم مع كريدي سويس، من بين مؤسسات أخرى.