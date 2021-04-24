بلان بي يتكهن بأن انخفاض سعر بيتكوين لا يعني النهاية

تام شمس - السبت 24 أبريل 2021 02:41 صباحاً - انخفض سعر بيتكوين (BTC) خلال اليوم الماضي أو نحو ذلك، حيث انخفض من أعلى مستوياته فوق ٦٠٠٠٠ دولار إلى أقل من ٥٠٠٠٠ دولار. ومع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة أن الاتجاه الصعودي للأصل قد انتهى، وفقًا لمحلل العملات المشفرة المعروف بلان بي.

حيث قال بلان بي في تغريدة يوم الجمعة: "لا شيء يرتفع في خط مستقيم".

"ارتفع سعر بيتكوين ٦ أشهر متتالية، حتى هذا الشهر. ويبدو هذا وكأنه تراجع في منتصف الطريق وهو ما شهدناه أيضًا في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٧".

يُعرف بلان بي في صناعة العملات المشفرة بنموذج المخزون للتدفق لبيتكوين (S2F). يعرض النموذج بشكل أساسي سعر بيتكوين على طول مسار تصاعدي جنبًا إلى جنب مع التنصيف والندرة المتزايدة. كما قام ببناء عدد من النماذج الأخرى حول المفهوم، مع الأخذ في الاعتبار جوانب مختلفة.

على مدار الأشهر العديدة الماضية، تضاءل سعر بيتكوين عن أعلى سعر له على الإطلاق في عام ٢٠١٧، حيث وصل إلى ٦٥٠٠٠ دولار يوم ١٤ أبريل، وفقًا لبيانات تريدينغ فيو. في الأيام التالية، شرعت بيتكوين في الانخفاض بالقرب من ٤٧٥٠٠ دولار بحلول ٢٣ أبريل - انخفاض بنسبة ٢٦٪ تقريبًا. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة لا تتماشى مع دورات بيتكوين الثورية السابقة، وفقًا لتغريدة بلان بي.

تضمنت تغريدة بلان بي يوم الجمعة أيضًا مخططًا لحركة سعر بيتكوين خلال الأسواق الصاعدة التي أعقبت كل من أحداث التنصيف السابقة. جاءت أحداث التنصيف في ٢٠١٢ و٢٠١٦ و٢٠٢٠. وتبعتها الأسواق الصاعدة في ٢٠١٣ و٢٠١٧ و٢٠٢٠/٢٠٢١.

استمرت الارتفاعات الصاعدة السابقة في تراجعات كبيرة في الأسعار وسط خلفية دورة صعود كبرى أكبر. استنادًا إلى مخطط BLX الخاص ببريف نيو كوين على تريدينغ فيو، خلال الجولة الصعودية لعام ٢٠١٣، بعد حركة سعرية صعودية ملحوظة، عانت بيتكوين من انهيار بنحو ٧٥٪ بين أبريل ويوليو ٢٠١٣. بعد هذا الانخفاض، واصلت بيتكوين تحقيق مكاسب كبيرة قبل عام ٢٠١٤.