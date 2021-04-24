مجلس إدارة لويزيانا يمنح الموافقة لبيتكوين

تام شمس - السبت 24 أبريل 2021 02:41 صباحاً - اكتسبت بيتكوين مستويات متزايدة من التبني خلال الأشهر العديدة الماضية وسط صعودها إلى ما بعد ٦٠٠٠٠ دولار. أصدرت حكومة ولاية لويزيانا الأمريكية مؤخرًا قرارًا أشارت فيه إلى بعض إنجازات بيتكوين (BTC).

حيث قال قرار مجلس النواب رقم ٣٣ الصادر عن النائب مارك رايت: "لذلك، تقرر أن يثني مجلس النواب في الهيئة التشريعية في لويزيانا بموجب هذا على ساتوشي ناكاموتو لمساهمته في الأمن الاقتصادي". ووفقًا لمقال من ذا هيل، تم التوقيع على الوثيقة يوم الخميس.

جاء الدعم لمبدع بيتكوين المجهول ساتوشي ناكاموتو بعد أن أعطت الوثيقة BTC ربتة على ظهرها لنجاحها من حيث التبني والقيمة السوقية. وقد نصت الأسطر الأولى من القرار على ما يلي:

"للإشادة ببيتكوين لنجاحها في أن تصبح أول أصول لامركزية بقيمة تريليون دولار ولتشجيع الدولة والحكومات المحلية على التفكير في الطرق التي يمكن أن تساعدهم على الاستفادة من الاستخدام المتزايد لهذه التكنولوجيا الجديدة."

وقد حققت بيتكوين سقفًا سوقيًا يزيد عن ١ تريليون دولار في أوائل عام ٢٠٢١. حدث هذا الإنجاز بعد كسر الأصل لأعلى مستوى له في عام ٢٠١٧، والذي سجلته في أواخر عام ٢٠٢٠.

وصفت وثيقة لويزيانا عددًا من التفاصيل حول بيتكوين، بما في ذلك الإشارة إلى انتشارها واللامركزية واستخدامها. حتى أن القرار أشار إلى الأصل كبديل للذهب. وقالت الوثيقة: "بيتكوين، التي يمكن أن تحل محل الذهب كاحتياطي نقدي، محدود، ويسمح بإنتاج واحد وعشرين مليون بيتكوين فقط".

على مدار العام الماضي أو نحو ذلك، قام عدد من الشركات بشراء بيتكوين كأصل، مما أدى إلى زيادة الاهتمام السائد.