مستخدمو جيميني يمكنهم الآن شراء بيتكوين باستخدام أبل باي وغوغل باي

تام شمس - الجمعة 23 أبريل 2021 09:48 مساءً - تتيح منصة تداول العملات المشفرة الأمريكية الكبرى جيميني الآن لمستخدميها شراء العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) باستخدام أبل باي وغوغل باي.

ووفقًا لإعلان يوم الخميس، يمكن لمستخدمي جيميني الآن توصيل بطاقات الخصم الخاصة بهم بأبل باي أو غوغل باي لشراء العملات المشفرة باستخدام الملات الورقية على المنصة. وقد أشارت الشركة إلى أن أموال المستخدمين ستكون متاحة للسحب بعد ساعة واحدة من إجراء عملية الشراء.

الميزة الجديدة متاحة لما يزيد عن ٣٠ عملة مشفرة مدعومة على جيميني، بما في ذلك العملات الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وبيتكوين كاش (BCH)، بالإضافة إلى التوكنات المستندة إلى إيثريوم مثل آيف (AAVE) وداي (DAI) وميكر (MKR).

لم تحدد جيميني حجم الرسوم التي يتطلبها شراء العملات المشفرة عبر أبل باي من غوغل باي. وتحتفظ المنصة بنسبة ٣.٤٩٪ من إجمالي مبلغ الشراء من الودائع المنفذة عبر تحويلات بطاقة الخصم، في حين أن التحويلات البنكية والودائع المشفرة إلى العملات المشفرة مجانية.

توسعت صناعة العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة من حيث التكامل المتزايد مع خدمات الدفع المالية التقليدية مثل أبل باي. في فبراير، أعلن معالج الدفع المشفر الرئيسي بيتباي عن تكامل رئيسي لأبل باي يسمح لمستخدميه بالاتصال بأبل واليت لدفع ثمن السلع والخدمات بعملات رقمية مثل بيتكوين وإيثريوم ولايتكوين. كما مكنت شركة الدفع كريبتو سيمبليكس مستخدمي أبل باي من شراء عملة thCOTI المشفرة في مارس.