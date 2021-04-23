المتشككون في بيتكوين: "بيتكوين ليست تحوطًا من التضخم"

تام شمس - الجمعة 23 أبريل 2021 09:48 مساءً - مع كونها غير مرتبطة بأي حكومة أو دولة واحدة، غالبًا ما يتم تصنيف بيتكوين على أنها مخزن للأصول ذات القيمة والتحوط ضد مجالات التمويل الأخرى. لكن نسيم طالب، محلل المخاطر والمؤلف السابق، يعتقد خلاف ذلك.

في مقابلة مع سي إن بي سي يوم الجمعة، بعد ملاحظة تشابه بيتكوين (BTC) مع مخطط احتيالي، قال طالب: "لا توجد علاقة بين التضخم والعملة الرقمية. لا شيء."

وأضاف قائلًا:

"أعني أنه يمكن أن يكون لديك تضخم مفرط وستذهب عملة بيتكوين إلى الصفر. لا يوجد ارتباط بينهما".

هذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها طالب عن شكوكه تجاه بيتكوين. ففي وقت سابق من هذا العام، ذكر بيع ممتلكاته من بيتكوين، مدعيًا مشاكل مع تقلبها. ومع ذلك، كان موقفه مبنيًا على بيتكوين كعملة، وليس كمخزن للقيمة - وهو الدور الذي انتقلت فيه الأصول على مر السنين.

ومع ذلك، يبدو أن طالب يقدر تمامًا التكنولوجيا الكامنة وراء بيتكوين. حيث قال لشبكة سي إن بي سي: "إنه نظام تشفير تم إعداده بشكل جميل". وأضاف: "إنه مصنوع بشكل جيد، لكن لا يوجد أي سبب على الإطلاق لربطه بأي شيء اقتصادي".

"إذا كنتم تريدون التحوط من التضخم، فاشتروا قطعة أرض. لا أدري، يمكنكم زرع زيتون عليها. كما تعلمون، سيكون لديكم زيت زيتون، وإذا انهار السعر فسيكون لديك شيء ما، ولكن لا يوجد علاقة مع بيتكوين".

ووصف أهمية امتلاك مركبات مدرة للنقد، وأشار إلى بيتكوين كوسيلة للتحايل. أدلى طالب أيضًا بتعليقات أخرى على بيتكوين في المقابلة، بما في ذلك الحديث عن العملات مقابل الأصول المضاربة.

وفي العام الماضي، أشار طالب إلى معظم دعاة بيتكوين على أنهم أغبياء، مشيرًا إلى افتقارهم إلى المعرفة بالموضوعات الاقتصادية.