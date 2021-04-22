هوبي غروب تُطلق ٤ صناديق عملات مشفرة تستهدف أصولًا بقيمة ١٠٠ مليون دولار

تام شمس - الخميس 22 أبريل 2021 09:48 مساءً - أطلقت شركة هوبي تكنولوجي هولدينغز - وهي جزء من هوبي غروب، والتي تضم بورصة هوبي غلوبال الرائدة للعملات المشفرة في سيشل - أربعة صناديق عملات رقمية تستهدف أصولًا بقيمة ١٠٠ مليون دولار بحلول سبتمبر، مما يمهد الطريق لاعتماد مؤسسي أوسع.

وقالت الشركة إنها حصلت بالفعل على التزامات بقيمة ٥٠ مليون دولار عبر الصناديق الأربعة، مما يضعها في طريقها للوصول إلى إجمالي الأصول التي لا تخضع للإدارة المستهدفة بحلول سبتمبر. وستتتبع الصناديق أسعار بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH).

حسبما ذكرت بلومبرغ، تشمل عروض هوبي تك صندوقًا نشطًا يستثمر في سلة من الأصول الرقمية بالإضافة إلى صندوق الأسهم الخاصة الذي يركز حصريًا على القائمين بتعدين العملات المشفرة.

وقد صرح زانغ لي، الرئيس المالي لشركة هوبي تك، لبلومبرغ أن العملات المشفرة أصبحت أداة استثمار بديلة قابلة للتطبيق، خاصة وأن المزيد من المستثمرين يتطلعون إلى الاستفادة من قطاعات التكنولوجيا المالية الناشئة:

"لقد أصبحت الأصول الافتراضية فئة قوية في الاستثمار البديل، وسيتنافس المزيد من اللاعبين في هذا المجال. [...] بالنسبة للمستثمرين المحترفين الذين لا يزال لديهم مخاوف بشأن أمور مثل الأمان والإيداع الضريبي، فسيختارون شراء أموالنا بدلًا من الاحتفاظ بالعملات بأنفسهم."

من حيث حجم التداول، تعد شركة هوبي غلوبال الشقيقة ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة بعد باينانس. ففي يوم الثلاثاء، عالجت المنصة ما يزيد قليلًا عن ١٣ مليار دولار من معاملات العملات المشفرة، وفقًا لمساري.