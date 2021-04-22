جاكسون، تينيسي تتبع خطى ميامي في تبني عمليات بيتكوين

تام شمس - الخميس 22 أبريل 2021 09:48 مساءً - جاكسون، تينيسي هي أحدث مدينة في الولايات المتحدة تتجه لاعتماد مدفوعات بيتكوين (BTC) والتعدين، بعد التطورات الأخيرة في مجال العملات المشفرة في فلوريدا.

حيث أعلن عمدة جاكسون سكوت كونجر يوم الأربعاء أن المدينة تستكشف بنشاط خيار دفع رواتب موظفيها بالعملة المشفرة بالإضافة إلى تعدين بيتكوين وإضافتها إلى الميزانية العمومية للمدينة. وقد ألمح العمدة إلى أن المدينة تتطلع إلى تمكين كشوف الرواتب في العديد من الأصول الرقمية، مشيرًا إلى العملات مثل بيتكوين وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC).

قال العمدة كونجر في تغريدة يوم الخميس: "ستقود الحكومة المحلية الطريق في تبني #بيتكوين، ومعها ستدخل ثورة صناعية جديدة مع اقتصادات مستدامة من شأنها أن تساعد في سد فجوة الثروة".

يأتي أحدث إعلان بعد وقت قصير من انضمام العمدة كونجر إلى مجموعة "عيون الليزر" التابعة لمجتمع العملات المشفرة، حيث قام بتغيير صورة ملفه الشخصي على تويتر لتشمل عيون الليزر في وقت سابق من هذا الأسبوع. ظهر اتجاه عيون الليزر المشفر في فبراير، حيث قام قادة الصناعة والمستخدمون بتغيير صورهم الشخصية على تويتر لتشمل عيون الليزر لدعم ارتفاع أسعار بيتكوين.

وتأتي خطوة العمدة في أعقاب خطوات عمدة ميامي فرانسيس سواريز، الذي دعم مبادرة كبرى للسماح لسكان ميامي بدفع الضرائب وتلقي الرواتب بعملة بيتكوين. وقد دعمت لجنة المدينة بالفعل قرارًا لاستكشاف بيتكوين كاستثمار مقبول لأموال البلدية. كما أيد مفوض مقاطعة ميامي ديد قرارًا ضريبيًا مماثلًا في أبريل.

حيث قال عمدة جاكسون ردا على دعم العمدة سواريز لتحركه للعملات المشفرة: "أنا فقط أتبع تقدمك".