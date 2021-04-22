تجنب شطب كوين بيز مع استئناف التداول على البورصة الألمانية

تام شمس - الخميس 22 أبريل 2021 06:29 مساءً - يبدو أن الشطب المقرر لأسهم كوين بيز من البورصة الألمانية دويتشه بورس قد تم تفاديه.

حيث أعلنت المنصة يوم الأربعاء أنه ستتم إزالة كوين بيز من بورصتي إكسيترا وفرانكفورت للأوراق المالية هذا الأسبوع بعد أن تم اكتشاف أن بورصة العملات الرقمية لم تقدم بيانات مرجعية مناسبة لأسهمها. وكان تاريخ الإزالة مقررًا في الأصل ليوم الجمعة في ختام جلسة تداول اليوم.

يعتبر كود معرّف الكيان القانوني أو LEI شرطًا أساسيًا للشركات التي تجري معاملات مالية داخل البلد. وقد صرّح مشغل البورصة أن الاختلاط نتج عن خطأ إداري، حيث قدمت كوين بيز رمزًا مرجعيًا خاطئًا دون قصد.

أعلنت البورصة الألمانية يوم الخميس أن كوين بيز زودتها منذ ذلك الحين برمز رسمي لمعرّفات الكيانات القانونية وأن الأسهم ستستمر في التداول على منصتيها دون عوائق، وفقًا لتقرير رويترز.

لم تضيع كوين بيز أي وقت في تقديم الوثائق المناسبة، حيث تم حل الموقف في أقل من ٢٤ ساعة. وقد صرح متحدث باسم كوين بيز في ذلك الوقت: