بورصة عملات مشفرة تركية توقف التداول وسط تقارير عن مداهمة للشرطة

تام شمس - الخميس 22 أبريل 2021 04:36 مساءً - أفاد كوينتيليغراف تركيا اليوم الخميس أن شركة ثوديكس التركية الرئيسية للعملات المشفرة أوقفت فجأة التداول والسحب وسط تقارير عن مداهمات للشرطة.

نشرت ثوديكس إعلانًا رسميًا على تويتر يوم الخميس، تبلغ فيه المستخدمين بأنها أوقفت المعاملات لمدة أربعة إلى خمسة أيام. وبحسب بيان، أوقفت المنصة التداول والسحب بسبب شراكة مزعومة مع "بنوك وشركات تمويل ذات شهرة عالمية" لتحسين خدماتها.

قالت ثوديكس إنه لا ينبغي أن يقلق عملائها بشأن استثماراتهم، مشيرة إلى أنه "سيتم إبلاغ المستخدمين بانتظام" خلال فترة التعليق. وكانت البورصة قد أعلنت في وقت سابق عن انقطاع للصيانة لمدة ست ساعات يوم الثلاثاء.

وقد أثار التعليق المفاجئ للتداول والانسحابات قلق مجتمع العملات المشفرة، حيث صمتت البورصة منذ الإعلان عن الانقطاع.

إذ تكهنت المنشورات المحلية بأن التعليق قد يكون جزءًا من عملية احتيال خروج وسط تقارير تفيد بأن مؤسس الشركة، فاروق فاتح أوزر، قد فر إلى تايلاند بقيمة ٢ مليار دولار من العملات المشفرة. يُزعم أن المؤسس غادر مطار إسطنبول يوم الثلاثاء، بينما فتحت السلطات المحلية تحقيقًا جنائيًا ضد الشركة وداهمت مكاتب ثوديكس.

تأتي هذه الأخبار وسط موجة جديدة من القلق بشأن موقف الحكومة التركية من تنظيم العملات المشفرة. حيث أعلن البنك المركزي للبلاد رسميًا فرض حظر على مدفوعات العملات المشفرة اعتبارًا من ٣٠ أبريل.