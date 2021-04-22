اليوان الرقمي الصيني يمكن أن يكون بمثابة ضربة قاتلة للكازينوهات في ماكاو

تام شمس - الخميس 22 أبريل 2021 04:36 مساءً - إن محاولة بكين للسيطرة بشكل أفضل على غسيل الأموال والمعاملات غير المشروعة من خلال عملة رقمية للبنك المركزي يمكن تتبعها بالكامل يمكن أن تشكل تهديدًا لمركز المقامرة الشعبي في البلاد ماكاو.

يمكن أن تتأثر أعمال المقامرة في المنطقة كنقطة ساخنة للسائحين - ٧٠٪ منهم من الصين القارية - بشكل سلبي من خلال استخدام الصين لليوان الرقمي لتضييق الخناق على التدفقات المالية غير المشروعة والحفاظ على حساب رأس المال الخاص بها مغلقًا بشكل أفضل.

تم بالفعل تقليص عائدات الكازينوهات غير المرغوب فيها في ماكاو - المستفيدون منذ فترة طويلة من مكانة ماكاو باعتبارها المنطقة الإدارية الوحيدة في الصين حيث تعتبر المقامرة قانونية - خلال جائحة فيروس كورونا. وقالت رويترز إنها منخفضة بنحو ٦٠ بالمئة عن ٢٠١٩.

الآن، يتم إغلاق الوسطاء غير الرسميين وقنوات التمويل المبهمة المرتبطة بمساحة المقامرة في ماكاو، حيث ورد أنه تم القبض على عشرات الآلاف من الأفراد بسبب المقامرة غير القانونية عبر الحدود.

يخشى بعض المسؤولين التنفيذيين في الكازينو من أن تفرض بكين حدًا يوميًا أو سنويًا للمعاملات - وهو أمر سيكون من الأسهل تنفيذه بعملة رسمية رقمية - ويزيد من تهديد صحة الصناعة. وبحسب ما ورد استجاب العملاء للضغط المتزايد من بكين بالإسراع في سحب ممتلكاتهم من السفن غير المرغوب فيها، مما تسبب في مشاكل السيولة.

وقد صرح لويز لام، المستثمر في صناعة الخردة، عن إجراءات التشديد: "كل هذه الصناعات الوسيطة ستتلاشى أو تختفي على الفور، وهذه نتيجة محتملة للغاية".

ومع ذلك، يزعم آخرون أنه يمكن التخفيف من الآثار السلبية المحتملة إذا شعرت الإدارة براحة أكبر في السماح لعدد أكبر من السياح بالسفر إلى ماكاو. وقال أحد المشاركين في الصناعة، طلب عدم ذكر اسمه، لرويترز:

"إذا لم تستطع ماكاو السيطرة على البيئة، فلن تمنحنا الصين السياح."

قال مسؤول تنفيذي في الكازينو، لم يذكر اسمه أيضًا، إن التحكم الأكثر صرامة من المركز كان "مثل هذه السياسة عالية المستوى [بحيث] لا يمكن لأحد فعل أي شيء. علينا فقط أن نتبع الطريقة الصحيحة، وبصفتنا مشغل، نتأكد من أن أنظمتنا ستكون متوافقة".

كذلك قال روبرت غولدشتاين، رئيس مجلس إدارة ساندز لاس فيغاس وساندز ماكاو إن التغييرات قد تكون في الواقع "أمرًا إيجابيًا للغاية بالنسبة لسوق ماكاو حيث تصبح [...] أكثر اندماجًا في الصين وأكثر ترحيبًا بالمستهلكين."

لقد تم بالفعل تجربة اليوان الرقمي الصيني في مناطق ومدن متعددة، بما في ذلك سوتشو وشنزن وتشنغدو وشيونجان وماكاو أيضًا، ويبدو أنها مستعدة لتنفيذ أجندة العملة الرقمية. وقد أخبر الرئيس التنفيذي هو إيات سينغ المشرعين في المنطقة أن ماكاو يجب أن "تتبع الوتيرة" التي حددها البر الرئيسي، ويقال إن سلطة النقد في ماكاو تعدل إطارها القانوني لاستيعاب اليوان الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي الصيني.

وفي الوقت نفسه، جادل أوريول كوديفيلا، مستشار التكنولوجيا المالية في هونغ كونغ، بأنه في حين أن اليوان الرقمي "مهم حقًا للكازينوهات للتحكم في [...] تدفقات الأموال"، يجب أيضًا النظر إلى تقديمه في سياق استراتيجي أوسع زيادة رقمنة وتنويع القطاع المالي في ماكاو.