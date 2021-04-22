كوين بيز تعيّن مدير تنفيذي سابق في غوغل باي لقيادة العمليات في الهند

تام شمس - الخميس 22 أبريل 2021 04:36 مساءً - تواصل كوين بيز، وهي بورصة عملات رقمية رئيسية تم طرحها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك في وقت سابق من هذا الشهر، التوسع بنشاط في الهند من خلال تعيين جديد.

حيث عينت بورصة العملات المشفرة بانكاج غوبتا، وهو رائد هندسة غوغل باي سابقًا في الهند وآسيا والمحيط الهادئ، كنائب للرئيس للهندسة وقائد الموقع في الهند.

وقد صرح غوبتا، عند إعلانه الخبر يوم الثلاثاء، أنه سيكون مسؤولًا عن "قيادة وبناء المركز التكنولوجي للشركة في الهند من الصفر". وأشار أيضًا إلى أن كوين بيز بدأ التوظيف في الهند، مع نشر العديد من طلبات التوظيف.

أعلنت كوين بيز رسميًا عن خطط لتأسيس وجود تجاري في الهند الشهر الماضي، وتتوقع فتح مكتب فعلي في حيدر أباد والبدء في توظيف المواهب في الهندسة وتطوير البرمجيات ودعم العملاء.

وقد ذكر غوبتا في منشور بالمدونة: "تتمثل الخطة في تعيين مئات الموظفين من جميع المستويات في الهندسة وإدارة المنتجات وتصميم تجربة المستخدم والبحث وإدارة البرامج خلال العامين القادمين لبناء مركز تقني كامل في الهند".

وأضاف: "لدعم خطط النمو الطموحة في الهند، سنستكشف أيضًا عمليات الاستحواذ على الشركات الناشئة".

يأتي توسع كوين بيز في الهند وسط حالة عدم يقين كبيرة فيما يتعلق بالوضع القانوني للعملات المشفرة في البلاد. فمنذ أوائل عام ٢٠٢١، نشرت العديد من المصادر المجهولة شائعات عن حظر قادم للعملات المشفرة في الهند