شركة فيرست ديجيتال ترست تعلن عن تمويل بقيمة ٢,١٥ مليون دولار أمريكي لخدمة المدفوعات الرقمية الآسيوية

تام شمس - الخميس 22 أبريل 2021 08:41 صباحاً - قامت شركة فيرست ديجيتال ترست، الوصي على الأصول الرقمية، بتأمين التمويل لتقديم خدمات دفع الأصول المشفرة والتحديثات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقد جمعت الشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها ٢,١٥ مليون دولار في جولة تمويل قابلة للتحويل بقيادة مستثمرين من القطاع الخاص بما في ذلك استوديو المشاريع الآسيوية نوغل. يبلغ إجمالي تمويل الشركة الآن أكثر من ٧ ملايين دولار وفقًا لكرنش بيز التي أبلغت عن جولتي تمويل سابقتين في مارس جمعتا ٥,٢ ملايين دولار.

وقد صرحت الشركة أن التمويل سيسمح لها بإطلاق أول طريق لبطاقات الخصم والائتمان والتي ستمكن عملاء التأكيد الرقمي من قبول مدفوعات البطاقات بسلاسة. ستكون الشركات قادرة على قبول الأصول الرقمية للمدفوعات بأكثر من ١٠٠ عملة وتقديم تسوية فورية وحفظ وامتثال باستخدام أداة بسيطة.

FDT هي الوصي المؤهل الوحيد في آسيا والقادر على الاحتفاظ بالأصول التقليدية والرقمية.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة فيرست ديجيتال ترست، فينسينت تشوك، أن العديد من الشركات فقدت أعمالها بسبب الحد الأدنى من المتطلبات عالية المستوى والأعباء المالية المرتبطة بدمج خدمات الائتمان والخصم مع الأصول الرقمية.

"إن مهمتنا هي فتح بوابة للخدمات المصرفية المفتوحة في آسيا من خلال حلول دفع منظمة ومتوافقة."

كما أشار الإعلان إلى أنه في الغرب، قادت شركات مثل ماستركارد وباي بال وكوين بيز عملية حفظ الأصول الرقمية وترقيات البنية التحتية المصرفية المفتوحة، بينما اضطرت شركات التكنولوجيا المالية في الشرق إلى القفز من خلال مجموعة متنوعة من الأطواق التنظيمية، والاتفاقات الفردية المكلفة مع مقدمي الخدمات المالية، أو بناء البنية التحتية الخاصة بهم.

هذا على الرغم من حقيقة أن تداول العملات المشفرة والنشاط الرقمي في آسيا يعادل الولايات المتحدة وأوروبا مجتمعين. فحسبما ذكر كوينتيليغراف في أواخر يناير، تمثل المنطقة ما يقرب من نصف تداول العملات الرقمية العالمية.