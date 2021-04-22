بيتر براندت: "عيون الليزر" هي المسؤولة عن تصحيح بيتكوين - لكنها "خفيفة للغاية" على أي حال

تام شمس - الخميس 22 أبريل 2021 08:41 صباحاً - قام المتداول المخضرم وخبير المخططات بيتر براندت بعمل ارتباط غريب بين تصحيح سوق بيتكوين الحالي وانتشار ميم "عيون الليزر" على توتير.

في تغريدة بتاريخ ١٨ أبريل، ربط المحلل الفني التصحيح بالوفرة غير المنطقية في الأسواق كما يتضح من الميم:

ترتبط فرص التصحيح في العملات المشفرة ارتباطًا مباشرًا بانتشار عيون الليزر على تويتر. هل تريدون انتهاء التصحيح؟ تخلصوا من عيون الليزر.

شهد ميم عيون الليزر الذي اجتاح في البداية وسائل التواصل الاجتماعي المشفرة في فبراير ٢٠٢١ مؤثرين وقادة في مجال العملات المشفرة وحتى المستخدمين العاديين يغيرون صور ملفاتهم الشخصية على تويتر لتشمل عيون الليزر. وقد كانت البدعة تشير إلى دعم سعر بيتكوين ليرتفع حتى ١٠٠ ألف دولار.

ومن قبيل الصدفة، تزامن ذلك أيضًا تقريبًا مع قمة محلية لأسعار بيتكوين التي وصلت إلى ٥٧٨٠٠ دولار في ٢١ فبراير قبل التصحيح بنسبة ٢٥٪ إلى القاع عند ٤٣٥٠٠ دولار بعد أسبوع.

في تراجع هذا الأسبوع، هبطت بيتكوين من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ٦٤٦٠٠ دولار يوم ١٤ أبريل إلى الأسعار الحالية عند ٥٣٦٠٠ دولار - وهي حركة بنسبة ١٧٪ في وقت كتابة هذه المقالة.

ومع ذلك، فإن براندت في الواقع ليس هو فقط من يقلق بشأن الانسحاب. حيث وضعت أرقام التراجع لبراندت التصحيح الحالي أقرب إلى ٢٠٪ وهو ما يدعي أنه "معتدل جدًا من الناحية التاريخية". وفي تغريدة بتاريخ ٢٠ أبريل، قال إن هناك تاريخًا قويًا لاتجاهات بيتكوين الصعودية لاختبار المتوسط ​​المتحرك لمدة ١٨ أسبوعًا والذي كان عند ٤٦٦١٥ دولارًا في ذلك الوقت. قد يستلزم ذلك تصحيحًا أكبر بكثير يبلغ حوالي ٢٨٪.

يبلغ متوسط ​​حجم التصحيح من عمليات الاسترداد الـ ١٤ الماضية حوالي ٣٥٪ وفقًا لبيانات براندت. وسيؤدي الانخفاض إلى هذا المستوى إلى تراجع أسعار بيتكوين إلى ٤٢٠٠٠ دولار.

أشار محللون آخرون أيضًا إلى السجل التاريخي كسبب لعدم القلق. حيث كتب "ريكت كابيتال" على موقع تويتر أن الانخفاض في فبراير كان أعمق بثلاث مرات من الانخفاض هذا الأسبوع:

شرح براندت نظرية "عيون الليزر" الخاصة به في مقابلة مع باحثة العملات المشفرة لورا شين يوم ١٣ أبريل، مشيرًا إلى أن الحماس المفرط في أي سوق هو دائمًا علامة تحذير: