سولانا (SOL) تحقق ارتفاعات جديدة مع انضمام التطبيقات اللامركزية وتوكنات التمويل اللامركزي والعملات المستقرة إلى الشبكة

تام شمس - الخميس 22 أبريل 2021 05:41 صباحاً - لقد كان وصول المستثمرين المؤسسيين وصعود التمويل اللامركزي (DeFi) نعمة لا تصدق لقطاع العملات المشفرة بأكمله، لكنه سلط أيضًا الضوء على عدد من القيود المستمرة التي تواجهها العديد من شبكات بلوكتشين عندما تواجه طفرات في النشاط والحاجة إلى التوسع.

إذ أن الرسوم المرتفعة وأوقات المعاملات البطيئة على شبكة إيثريوم (ETH) قد تركت الباب مفتوحًا لظهور حلول الطبقة الأولى الجديدة، ويعتبر سولانا (SOL) أحد هذه المشاريع التي اكتسبت زخمًا مؤخرًا.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن سعر SOL قد ارتفع بنسبة ١٩٥٪ خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع من مستوى منخفض بلغ ١٢,١٩ دولارًا يوم ٢٦ مارس إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٣٦,١٠ دولارًا يوم ١٩ أبريل مع مستوى قياسي بلغ ١,٤ مليار دولار في حجم التداول.

مخطط زوج سولانا مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

على غرار الطريقة التي ارتفعت بها إيثريوم إلى الصدارة في عام ٢٠١٧، كان أداء سولانا القوي في الشهر الماضي قد انطلق من إطلاق العديد من المشاريع على بلوكتشين SOL مع كل شيء بدءًا من بروتوكولات التمويل اللامركزي الشرعية إلى ضخ وتفريغ عمليات التوزيع واسعة النطاق التي جلبت المضاربين إلى بورصة سولانا.

المعاملات السريعة والرسوم المنخفضة تغري المطورين

أحد أكبر عوامل الجذب لشبكة سولانا هو ادعائها بأنها قادرة على معالجة ٦٥٥٠٠ معاملة في الثانية (TPS)، وهي أسرع بكثير من متوسط ​​إيثريوم الحالي البالغ ١٨,٣ فقط.

جعلت قدرة الشبكة على التعامل مع حمل أكبر أيضًا المنصة وجهة عبر سلسلة لمشاريع مثل سيفيك (CVC) والعملات المستقرة الشهيرة مثل يو إس دي كوين (USDC) وتيثر (USDT).

تم إطلاق منصات التمويل اللامركزي مثل رايديوم وسيروم على سولانا وهناك قائمة متزايدة من المشاريع في عملية الانتقال إلى الشبكة.

كذلك تلقت آفاق الشبكة دفعة أخرى في أوائل أبريل عندما أصدرت محفظة سوليت القائمة على سولانا امتداد كروم الذي يوفر وظائف النظام البيئي سولانا التي تعكس طريقة عمل ميتا ماسك مع إيثريوم.

فرص العائد البسيطة تجذب مستخدمي التمويل اللامركزي

يستخدم بروتوكول سولانا إجماع إثبات التاريخ (PoH) جنبًا إلى جنب مع إجماع إثبات الحصة (PoS) الأساسي في بلوكتشين، مما يجعل من السهل على حاملي التوكنات تحقيق عائد من توكنات SOL الخاصة بهم أثناء المشاركة أيضًا في الشبكة.

عدد محافظ العملات المشفرة التي تدعم SOL هو أيضًا علامة على أن المشروع يحظى بمزيد من الاهتمام. فحتى الآن، تعد إكسودس وليدجر وبلوكفوليو من أكثر المحافظ شهرة التي تقدم الدعم للتوكن.

كما أدى التكامل الأخير مع محفظة فانتوم أيضًا إلى جلب طاقة جديدة إلى المشروع حيث سيمكن من إنشاء نظام بيئي قوي للتوكنات غير القابلة للإتلاف في سولانا. ويؤدي ذلك إلى جلب أحد أهم قطاعات سوق العملات المشفرة إلى الشبكة.

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