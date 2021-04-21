تدفقات XRP المؤسسية تزداد مع تضاعف الأصول المدارة

تام شمس - الأربعاء 21 أبريل 2021 06:48 صباحاً - انتعش المستثمرون المؤسسيون حول XRP الأسبوع الماضي، مع تضاعف الأصول الخاضعة للإدارة، أو AUM، ومنتجات استثمار XRP تقريبًا.

ووفقًا لتقرير كوين شيرز الأسبوعي لتدفقات صناديق الأصول الرقمية، تدفقت حوالي ٣٣ مليون دولار على منتجات XRP هذا الأسبوع، مما دفع الأصول الخاضعة للإدارة إلى ٨٣ مليون دولار.

ويصف التقرير الأسبوع بأنه الأكثر صعودًا لمنتجات العملات المشفرة المؤسسي منذ أوائل مارس، حيث تم ضخ ٢٣٣ مليون دولار في الصناديق المؤسسية.

شهدت العملات البديلة إجراءات سوقية متجددة بشكل عام، حيث تم تخصيص ٦٥ مليون دولار لمنتجات إيثريوم، بينما استحوذت أموال باينانس كوين على ٣ ملايين دولار، وشهدت بيتكوين كاش ٤ ملايين دولار، وحصلت بولكادوت على ٥ ملايين دولار، وجذبت تيزوس ما قيمته ٧ ملايين دولار من التدفقات. تم استثمار ما يقرب من ٦ ملايين دولار في منتجات متعددة الأصول.

تمثل منتجات بيتكوين ما يقرب من ٧٨٪ من الأصول المُدارة للمؤسسات بقيمة ٥٠ مليار دولار، تليها إيثريوم بقيمة ١٠,٧ مليارات دولار أو ١٦,٨٪ من المنتجات المشفرة. تمثل جميع أصول العملات المشفرة الأخرى أقل من ١٪ من رأس المال المحبوس في هذا القطاع، حيث تمثل باينانس كوين ٥٧١ مليون دولار، وتمثل بولكادوت ٤٥ مليون دولار، وتمثل بيتكوين كاش ١٦ مليون دولار.

بالإضافة إلى التدفقات الكبيرة، ارتفع حجم التجارة المؤسسية، حيث ارتفع بنسبة ٥٩٪ على أساس أسبوعي ليسجل ٤,٨ مليارات دولار. كما أدت ارتفاعات الأسعار على الإطلاق إلى دفع الأصول المُدارة للمنتجات الاستثمارية المشفرة إلى مستويات قياسية أعلى من ٦٤ مليار دولار.

تمثل غرايسكيل ٧٧٪ من الأصول المشفرة للمؤسسات بحوالي ٥٠ مليار دولار، تليها كوين شيرز بـ ٥,٧ مليارات دولار أو ما يقرب من ٩٪ من إجمالي القطاع، وثري آي كيو بـ ١,٩ مليار دولار أو ما يقرب من ٣٪.

ويبدو أن الطلب في أمريكا الشمالية على منتجات العملات المشفرة المؤسسي آخذ في الارتفاع، حيث وافق المنظمون الكنديون على ثلاثة صناديق تداول، أو ETF، لإيثريوم الأسبوع الماضي، بعد نجاح العديد من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة التي تم إطلاقها مؤخرًا في كندا.