حجم العملات المشفرة يتضاعف في بورصة جيميني منذ يناير، ليصل إلى ٢٥ مليار دولار

تام شمس - الأربعاء 21 أبريل 2021 05:41 صباحاً - أعلنت بورصة جيميني المملوكة لتايلر وكاميرون وينكلفوس عن إنجاز كبير يوم الثلاثاء، حيث تجاوز إجمالي العملة المشفرة المحتجزة ٢٥ مليار دولار لأول مرة.

في وصف نموها المثير للإعجاب، روجت شركة جيميني للمشاركة المتزايدة من المستثمرين المؤسسيين خلال العام الماضي. وقد تضاعفت أصول جيميني كستدي منذ بداية عام ٢٠٢١.

وقالت الشركة في بيان: "يتم استخدام خدمات الحفظ الخاصة بنا من قبل بعض أكبر مديري الأصول في العالم بما في ذلك بلزك فاي و بلوك تشانغ كوين ليست وسي غلوبال أسيت مانجمنت ودايم وبي تي جي باكتوال وكاروسو وإيغلبروك أدفيزرس وويلث سيمبل".

وقد غرد تايلر وينكليفوس الصريح عن هذا الإنجاز يوم الثلاثاء:

اعتبارًا من يوم الثلاثاء، تجاوزت أحجام تداول جيميني على مدار ٢٤ ساعة ٣٨١ مليون دولار، مما جعلها في المركز الثالث عشر، وفقًا لمساري.

اكتسبت جيميني سمعة باعتبارها واحدة من أكثر بورصات العملات الرقمية امتثالًا في السوق. وفي حين سارعت معظم البورصات الرئيسية لإزالة XRP في أعقاب دعوى قضائية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، لم يتم إقناع جيميني أبدًا بإدراج العملة المشفرة المثيرة للجدل.

في عام ٢٠٢٠، أصبحت جيميني أول بورصة رقمية تكمل تقييم SOC ٢ النوع ٢، والذي أثبت أمانها التشغيلي.

بالإضافة إلى حلول التبادل والحفظ الرئيسية، قدمت الشركة جيميني فند سولوشنز في مارس ٢٠٢١. وتوفر الخدمة الجديدة لمديري الصناديق مجموعة من الأدوات وخدمات سوق رأس المال لتوسيع خدمات صناديق العملات المشفرة.