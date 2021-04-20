ناسداك تطلق تداول الخيارات لكوين بيز غلوبال

تام شمس - الثلاثاء 20 أبريل 2021 09:48 صباحاً - بعد أقل من أسبوع من إدراج أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة، تم تعيين ناسداك لبدء خيارات التداول لكوين بيز غلوبال.

ووفقًا لتقرير رويترز الصادر يوم ١٩ أبريل، ذكر ممثل كوين بيز أن خيارات COIN.O ستبدأ التداول في ناسداك يوم الثلاثاء، ٢٠ أبريل.

وسيوفر إطلاق خيارات الأسهم طريقة جديدة للمستثمرين للمراهنة على ثروات كوين بيز. تمثل خيارات الأسهم حقًا، وليس التزامًا، لشراء أو بيع الأسهم بسعر معين، يُعرف بسعر الإضراب، في تاريخ انتهاء الصلاحية أو قبله.

تأتي هذه الأخبار في أعقاب الإدراج المباشر لكوين بيز، والذي شهد تقلبات في قيمة سهم الشركة بين ٤٢٩,٥٤ دولارًا و٣١٠ دولارات في اليوم الأول من التداول.

تقدر رويترز أن الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز "بريان أرمسترونغ" باع حوالي ٢٩٢ مليون دولار من الأسهم في أول يوم تداول لـ COIN. ووفقًا للإيداعات المقدمة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، باع أرمسترونج ٧٤٩٩٩٩ سهمًا على ثلاث دفعات بأسعار تتراوح من ٣٨١ دولارًا إلى ٤١٠,٤٠ دولارًا للسهم الواحد بإجمالي عائدات تبلغ ٢٩١,٨ مليون دولار، ومع ذلك، فإن هذا يعمل بأقل من ٢٪ من إجمالي مقتنياته.

أفاد كوينتيليغراف أن المطلعين قاموا بإلقاء ما يقرب من ٥ مليارات دولار في مخزون COIN بعد فترة وجيزة من إدراجه. وأظهرت الإيداعات على موقع علاقات مستثمري كوين بيزبيع ما مجموعه ١٢٩٦٥,٠٧٩ سهمًا من قبل المطلعين، بقيمة تزيد عن ٤,٦ مليارات دولار بسعر سهم COIN البالغ ٣٤٤ دولارًا عند الإغلاق يوم الجمعة.

ذكرت ياهو فاينانس أن السهم قد انخفض بنسبة ٢٢,٥٪ من أعلى مستوى عند ٤٢٩,٥٤ دولارًا يوم ١٤ أبريل إلى سعر التداول الحالي بعد ساعات العمل عند ٣٣٢,٧٥ دولارًا حيث يبدو أنه قد استقر بعد جلسة تداول يوم الاثنين.

بيانات سوق COIN - ياهو فاينانس

في ٢٠ أبريل، أعلنت كوين بيز برو أنها ستضيف دعمًا لأزواج تداول جديدة لبيزك أتنشن كوين (BAT) وكاردانو (ADA) وديسنترالاند (MANA) وUSDC اعتبارًا من ٢٠ أبريل. وسيتم تداول الأصول الأربعة مع ثلاثة عملات ورقية (بالدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني)، وبيتكوين، وإيثريوم، مع وظائف تداول محدودة يتم توفيرها أثناء تقييم سيولة السوق عند الإطلاق.