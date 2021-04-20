إطلاق بيتكوين الصندوق المتداول في البورصة من ثري آي كيو وكوين شيرز في كندا

تام شمس - الثلاثاء 20 أبريل 2021 05:45 صباحاً - أصبح صندوق بيتكوين المتداول في البورصة من ثري آي كيو في كندا، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع كوين شيرز، متاحًا الآن للتداول.

ففي إعلان من ثري آي كيو اليوم، بدأ التداول على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة من ثري آي كيو وكوين شيرز، في بورصة تورونتو اليوم. يتم تداول وحدات الصندوق بالدولار الأمريكي تحت رمز "BTCQ.U" والدولار الكندي تحت رمز "BTCQ". افتتح التداول عند ١١,٨٩ دولارًا لـ BTCQ قبل أن ينخفض ​​إلى ١١,٥١ دولارًا ليحاول بعدها الاتعافي، بينما افتتحت وحدات صندوق بيتكوين المتداول في البورصة بالدولار الأمريكي عند ٩,٣٩ دولارًا وارتفعت منذ ذلك الحين بنسبة ٠,٤٪ في وقت كتابة المقالة.

وقد صرحت شركة إدارة صندوق الاستثمار إن الصندوق المتداول في البورصة كان يهدف إلى تزويد المستثمرين بالتعامل مع بيتكوين (BTC) بناءً على تحركات قيمة العملة المشفرة بالدولار، وفرصة لزيادة رأس المال على المدى الطويل. تبلغ رسوم إدارة صندوق بيتكوين المتداول في البورصة ١٪، لكن ثري آي كيو قالت إنها ستستوعب أي نفقات أخرى تزيد عن ٠,٢٥٪.

يبدو أن كندا قد أخذت زمام المبادرة في إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية نظرًا لتحفظ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو SEC، في الموافقة على الصناديق المحلية - على الرغم من أن الكثيرين يأملون في ضوء تأكيد غاري غينسلر المؤيد للعملات الرقمية مؤخرًا كرئيس للهيئة. كانت شركة ثري آي كيو وراء إطلاق أول صندوق بيتكوين في كندا، وقدمت نشرة الاكتتاب النهائية لصندوق بيتكوين المتداول في البورصة في وقت سابق من هذا الشهر.

بما في ذلك صندوق ثري آي كيو وكوين شير، وافق المنظمون في كندا على العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. في الأسبوع الماضي، أعطوا الضوء الأخضر لصناديق إيثريوم (ETH) المتداولة في البورصة من بربوس إنفستمنتس وإيفولف فندز غروب وسي آي غلوبال اسيت مانجمنت لبدء التداول في البورصات المحلية.

نما أول صندوق بيتكوين الكندي، الذي أطلقته ثري آي كيو في أبريل ٢٠٢٠، إلى أكثر من ١ مليار دولار. وتمتلك كوين شيرز و ثري آي كيو معًا ٧ مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.