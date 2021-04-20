 سنيكرز تقول لك: فلتحصل على عملة دوجكوين

تام شمس - الثلاثاء 20 أبريل 2021 05:45 صباحاً - يخطو سنيكرز، لوح الشوكولاتة الذي تم بيعه في جميع أنحاء العالم لأكثر من ٩٠ عامًا، ليدخل مجال العملات المشفرة من خلال الترويج للعملة المشفرة دوجكوين.

في تغريدة اليوم، نشر سنيكرز صورة لكلب دوجكوين (DOGE) شيبا إينو أعلى رسالة "Dogecoinrise" لأكثر من ٤٠٧٥٠٠ متابع. وتضمنت علامة الحلوى التجارية علامة التصنيف "DogeDay"، التي كانت شائعة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اثنين من الرموز التعبيرية للصواريخ في أحد الردود.

لم يكن سنيكرز هو الصوت الوحيد من عالم الحلوى الذي يدفع دوجكوين. وردًا على تغريدة سنيكرز، أدرجت ميلكي واي - كلا العلامتين التجاريتين من قبل شركة مارس للحلويات - رسالة تتفق مع المشاعر المؤيدة للعملات المشفرة لبار الشوكولاتة. أضافت ميلكي واي تغريدة إلى ١١٤٠٠ متابع على ما يبدو يحاولون استبدال العبارة الشهيرة "إلى القمر" في مجال العملات المشفرة بـ "إلى ميلكي واي":

الاتجاه الصعودي من علامتي الحلوى الرئيسيتين حول دوجكوين لا يخلو من المزايا. فعلى الرغم من أنه تم إنشاؤها في الأصل على سبيل المزاح، ارتفع سعر دوجكوين بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، على ما يبدو مدفوعة من قبل الشخصيات الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك" ومالك دالاس مافريكس "مارك كوبان". في وقت كتابة المقالة، كان سعر DOGE هو ٠,٣٩ دولار أمريكي، بعد أن ارتفع بأكثر من ٥٧٠٪ في آخر ٣٠ يومًا.

مع انتشار الهاشتاغ "DogeDay" حاليًا، فإن العديد من المؤيدين لدوجكوين يستهدفون وصول سعر التوكن في النهاية إلى ١ دولار. لم تتأثر دوجكوين إلى حد كبير من تراجع السوق الذي أثر على سعر بيتكوين (BTC) بالأمس، مما تسبب في انخفاض العملة المشفرة إلى ما يصل إلى ٥٢٠٠٠ دولار قبل أن ترتفع إلى أكثر من ٥٦٠٠٠ دولار.