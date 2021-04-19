المدير التنفيذي لرابطة بلوكتشين يكشف حقائق الشائعات المنتشرة حول قمع العملات المشفرة من قبل وزارة الخزانة

تام شمس - الاثنين 19 أبريل 2021 05:45 مساءً - دحضت كريستين سميث، المدير التنفيذي لرابطة بلوكتشين، المخاوف من أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت على وشك اتخاذ إجراءات صارمة ضد بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة.

في الواقع، بدأت شائعات عن قيام وزارة الخزانة بتوجيه تهم غسل الأموال ضد بعض المؤسسات المالية التي تستخدم العملات المشفرة بالانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقد ظهر التقرير خلال فترة عمليات البيع الهائلة في مجال العملات المشفرة، حيث انخفضت القيمة السوقية لأكثر من ٢٤٠ مليون دولار مع انخفاض عملة بيتكوين إلى ٥٢٠٠٠ دولار.

في مقابلة مع سي إن بي سي، كشف سميث زيف التقارير، مشيرًا إلى أن من اختصاص وزارة العدل اتهام الشركات بغسل الأموال.

جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، وهي إحدى النقاد المشهورين للعملات المشفرة، وصفت في فبراير إساءة استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية بأنها مصدر قلق متزايد.

وفي الوقت نفسه، تظهر العديد من الدراسات الاستخدام الإجرامي لحسابات العملات المشفرة لنسبة دقيقة من تجارة العملات المشفرة العالمية. وفي الواقع، نشر مايكل موريل، القائم بأعمال المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية، مؤخرًا تقريرًا يوضح أن التعميم الواسع للعملات الرقمية كقنوات للتمويل الإجرامي كان مبالغًا فيه.

وخلص تقرير موريل أيضًا إلى أن أدوات التحاليل الجنائية الخاصة بتقنية بلوكتشين قوية بما يكفي لاكتشاف المعاملات المشفرة غير المشروعة.

وتعليقًا على الجهود التي يبذلها أصحاب المصلحة في مجال العملات المشفرة لمعالجة المعلومات المضللة في واشنطن فيما يتعلق بالمجال، أشار سميث إلى أن العديد من الجهات الفاعلة في السوق تساهم بمزيد من الموارد في جهود الضغط الإيجابية على طول الطريق للمجال.