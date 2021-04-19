مجلة تايم تقبل مدفوعات العملات المشفرة للاشتراكات الرقمية

تام شمس - الاثنين 19 أبريل 2021 05:45 مساءً - بالشراكة مع كريبتو دوت كوم، منصة العملات الرقمية الرائدة، تقبل مجلة تايم الآن مدفوعات العملات المشفرة لمرة واحدة مقابل اشتراكها الرقمي لمدة ١٨ شهرًا. وسيحصل المستخدمون الذين يختارون الدفع باستخدام كريتو دوت أورغ كوين (CRO) على استرداد نقدي يصل إلى ١٠٪ عند شرائهم. تبلغ قيمة الاشتراك الرقمي ٤٩ دولارًا.

يتوفر خيار الدفع بالعملة المشفرة حاليًا فقط في الولايات المتحدة وكندا، ومن المقرر طرحه عالميًا في يوليو ٢٠٢١.

وقد صرح كيث غروسمان، رئيس مجلة تايم، تعليقًا على الأمر أن الشراكة مع كريبتو دوت كوم تمثل ابتكارات أخرى ستسمح لمنشوره بالبناء على مجتمعه الحالي الذي يضم ٢,٣ مليون مشترك.

كما وصف بهارات كريش، كبير مسؤولي التكنولوجيا في تايم، خيار العملة المشفرة كوسيلة للدفع بأنه "المرحلة التالية في التحول الرقمي المستمر لتايم وهو أحدث مثال على كيفية احتضان تايم للتقنيات الجديدة من أجل بناء منتجات وعروض مبتكرة لجميع أعضاء مجتمعنا".

كان كريبتو دوت كوم من أبرز المؤيدين لمدفوعات العملة الرقمية، حيث يمنح المستخدمين خصومات كبيرة على الدفع باستخدام رمز CRO الأصلي. وقد أطلقت الشركة أيضًا مجموعة من بطاقات فيزا المدفوعة مسبقًا والتي تكافئ المستخدمين بمكافآت استرداد النقود المدفوعة بتوكن CRO.

مجلة تايم، وهي أحد المنشورات الإخبارية الأمريكية شهرة، والتي صدرت لأول مرة في عام ١٩٢٣، تقبل الآن العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع، وتقدم علامة مقنعة أخرى على أن تبني الأصول الرقمية آخذ في الازدياد.