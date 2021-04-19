هل تسبب الانقطاع الهائل للتيار الكهربائي في الصين في هبوط بيتكوين المفاجئ إلى ٥٠ ألف دولار؟

تام شمس - الاثنين 19 أبريل 2021 09:48 صباحاً - أشار وو إلى أن التقارير التي تحدد حالات انقطاع التيار الكهربائي نُشرت في أواخر الأسبوع الماضي، مع حدوث انقطاع للتيار الكهربائي لتسهيل عمليات التفتيش على السلامة استجابةً لحادث فيضان أخير في منجم فحم محلي أدى إلى احتجاز ٢١ عاملًا مؤقتًا تحت الأرض بعد انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات.

ووفقًا لمؤشر كامبريدج بيتكوين لاستهلاك الطاقة، أو BECI، تمثل شينجيانغ ما يقرب من ربع معدل الهاش العالمي.

شهدت ملاحظات المحللين أمس أكبر انخفاض يومي في إجمالي معدل هاش شبكة بيتكوين منذ نوفمبر ٢٠١٧، حيث انخفض معدل الهاش من ١٧٢ مليون تيراهاش في الثانية، أو TH/s، إلى أقل من ١٥٤ مليون تيراهاش، وفقًا لموقع واي تشارتس.

أرجع ويلي وو، محلل سوق العملات المشفرة الشهير، الانهيار العنيف للعملة المشفرة يوم ١٨ أبريل إلى انخفاض مفاجئ في معدل الهاش الناتج عن انقطاع التيار الكهربائي في منطقة شينجيانغ الصينية.

Bitcoin hash rate: Ycharts

معدل هاش بيتكوين: واي تشارتس

يشير وو إلى ٩٠٠٠ بيتكوين تم تحويلها إلى باينانس يوم ١٦ أبريل، ويتوقع أن الأموال قد تم إرسالها من قبل "حوت لديه معرفة أوثق بالأحداث في الصين".

إلى جانب عمليات البيع المكثفة في أسواق العقود الآجلة ربع السنوية، أدى الزخم التنازلي إلى دفع ٤,٩ مليارات دولار من عمليات تصفية بيتكوين و٤,٤ مليار دولار إضافية في طلبات الهامش في أسواق العملات البديلة - مع تصفية رقم قياسي بلغ مليون حساب.ومع ذلك، لا يتفق الجميع مع تحليل وو، حيث وصف شريك سنيانهايم فنتشرز، آدم كوكران، "فكرة أن انقطاع التيار الكهربائي الليلة الماضية في منطقة التعدين في الصين أدى إلى هبوط زوج بيتكوين مقابل الدولار بأنها "محض هراء".

أشار وو إلى أن الحيتان طويلة الأجل التي نادرًا ما تبيع كانت تشتري بكثافة وسط الانخفاض، مضيفًا أن النطاق الأدنى الذي يبلغ ٥٠٠٠٠ دولار يشكل "أكبر مجموعة لاكتشاف الأسعار منذ أن كانت بيتكوين أقل من ١٠ آلاف دولار.

وقال إن "التحقق من صحة بيتكوين كأصل تريليون دولار قوي للغاية"، مضيفًا أن ١٣,٥٪ من إجمالي المعروض من بيتكوين قد تم نقله عبر السلسلة بينما تجاوزت القيمة السوقية لبيتكوين تريليون دولار.