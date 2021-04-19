هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية تدعو إلى مشاركة أوثق، لكن صناعة العملات المشفرة تقول إن القواعد غير واضحة

تام شمس - الاثنين 19 أبريل 2021 08:41 صباحاً - تحث هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، أو ASIC، شركات بلوكتشين والعملات المشفرة المحلية على التعامل مع المنظمين لمساعدتهم على تعزيز الابتكار في المنطقة.

ففي حديثه في مؤتمر بلوكتشين الأسترالي يوم الاثنين، ١٩ أبريل، أكد كبير مستشاري الاستخبارات الاستراتيجية في هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، جوناثان هاتش، أن الهيئة التنظيمية تحاول بناء الثقة والتعاون مع اقتصاد العملات المشفرة.

بينما صرح عضو اللجنة كيفن سوندرز، رئيس قسم المعلومات في مونوكروم أسيت مانجمنت، أنه في حين أن قطاع بلوكتشين يمكنه فعل المزيد لفهم الإطار التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، تحتاج اللجنة إلى توفير قدر أكبر من الوضوح فيما يتعلق بالتزامات الامتثال للصناعة.

استهدف سوندرز غموض اللوائح الحالية، واصفًا إشراف الصناعة بأنه "سريع الزوال للغاية بالنسبة للمؤسسات الكبيرة للتعامل معه".

وتعليقًا على التحديات في هذا القطاع، اتفق كلوي وايت، قائد خارطة طريق بلوكتشين الوطنية، على أنه من الصعب على أصحاب المصلحة في الصناعة مواكبة البيئة التنظيمية الحالية.

وأضاف جاستن أموس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتفاقات المالية الرقمية لايغون ون بي، أن المنظمين بحاجة إلى التعاون لدعم التقنيات الجديدة، بدلًا من السعي لخنق الصناعات الناشئة من خلال التنظيم القاسي.

كانت الحكومة الأسترالية تدعم بالفعل مشاريع بلوكتشين، حيث قدمت منحتين تصل قيمتهما إلى ٣ ملايين دولار لفرق بلوكتشين التي تستهدف شهادات المعادن وحلول الضرائب الانتقائية في أواخر مارس.