سعر فينوس (XVS) يهدف إلى ١٠٠ دولار وسط ارتفاع إجمالي القيمة المغلقة وزيادة في مستخدمي التمويل اللامركزي

تام شمس - الأحد 18 أبريل 2021 03:48 صباحاً - ارتفعت باينانس سمارت تشين (BSC) بسرعة إلى مكانة بارزة في عام ٢٠٢١ حيث أدت تكاليف المعاملات المرتفعة والازدحام على شبكة إيثريوم (ETH) إلى قيام المستثمرين الأصغر حجمًا بالبحث عن بدائل أرخص.

تعد فينوس (XVS) أحد أفضل الخيارات لكسب عائد على باينانس سمارت تشين، وهو سوق نقود خوارزمي وبروتوكول عملات مستقر اصطناعي يوفر حلًا للإقراض والاقتراض لنظام التمويل اللامركزي (DeFi).

المخطط اليومي لزوج فينوس مقابل تيثر. المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن سعر فينوس قفز بنسبة ٣٠٠٠٪ في الشهرين الأولين من العام، حيث انتقل من أدنى مستوى عند ٣,٢٠ دولارات يوم ١ يناير إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند ١٠٣ دولارات يوم ١٩ فبراير قبل التصحيح إلى ٣٥ دولارًا يوم ٢٥ مارس. في وقت كتابة هذه المقالة، تم تداول سعر فينوس مقابل ٩٨ دولارًا.

المتداولون يسعون إلى تحقيق عائد ثابت مع مخاطر أقل

عند مقارنة البروتوكولات المختلفة عبر شبكات بلوكتشين، فإن أكبر منافس لفينوس على شبكة إيثريوم هو ميكر (MKR) وعملته المستقرة داي. بغض النظر عن القدرة على إيداع ضمانات لكسب عائد، يمكن للمستخدمين أيضًا الاقتراض مقابل ضماناتهم عن طريق سك عملة VAI المستقرة، وهي عملة BEP-٢٠ رمزية اصطناعية مربوطة بقيمة دولار أمريكي واحد.

يمكن للمستخدمين الذين يفضلون الاحتفاظ بجزء كبير من محفظتهم في عملة مستقرة شراء VAI وإيداعها في خزينة فينوس لكسب عائد بنسبة ١٩,٩١٪ في وقت كتابة هذه المقالة.

يمكن لأولئك الذين يرغبون في المزيد من المشاركة في المجتمع شراء توكن XVS، وهو توكن الحوكمة لبروتوكول فينوس ويمكّن حاملي التوكنات من التصويت على التغييرات التي تطرأ على النظام البيئي، مثل إضافة أنواع جديدة من الضمانات أو تنظيم تحسينات المنتج.

تستمر قائمة التوكنات التي يدعمها البروتوكول في التوسع، مع توفر العديد من التوكنات بالفعل للمستخدمين لكسب عائد. تشمل العملات المدعومة حاليًا إيثريوم و باينانس كوين (BNB) ولايتكوين (LTC) وتشين لينك (LINK) وبولكادوت (DOT) وريبل وكاردانو (ADA).

تتراوح العوائد التي يقدمها البروتوكول في المتوسط ​​بين ٤٪ و١٠٪، مع دفع الأرباح بنفس شكل قدر التكديس. في حين أن المبلغ المكتسب على فينوس أقل من العديد من خيارات زراعة الغلة، لا يحتاج المستخدمون إلى القلق بشأن الخسائر غير الدائمة أو انخفاض قيمة التوكن للبروتوكول ومحو مكاسبهم.تُظهر البيانات من ديفيستيشن أن فينوس هي حاليًا منصة التمويل اللامركزي الأعلى تصنيفًا على باينانس سمارت تشين من حيث القيمة الإجمالية المقفلة، مع ٧,٨ مليارات دولار من الضمانات المودعة حاليًا على البروتوكول.

إجمالي القيمة المقفلة على فينوس. المصدر: ديفيستيشن

عند مقارنتها بمنصات التمويل اللامركزي عبر جميع شبكات بلوكتشين، تحتل فينوس المرتبة الثامنة بعد منافسها الرئيسي من إيثريوم كيرف، والذي يمتلك حاليًا ٦,٤٧ مليارات دولار في إجمالي القيمة المقفلة.

ارتفع تدفق المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد إلى النظام البيئي للعملات المشفرة في عام ٢٠٢١ ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل المنظور.

على الرغم من ترقية برلين هذا الأسبوع لشبكة إيثريوم، لا تزال الرسوم مرتفعة وهذا يترك الباب مفتوحًا أمام السلاسل والبروتوكولات المتنافسة التي تتطلع إلى توسيع قاعدة مستخدميها.

تتمتع فينوس بوضع جيد يسمح لها برؤية المزيد من النمو حيث يفر الناس بشكل متزايد من النظام المالي القديم بحثًا عن عوائد أعلى وحركة رأس مال سهلة.

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