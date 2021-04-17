بيتكوين تنخفض إلى أقل من ٦٠٠٠٠ دولار - فما الذي يخفض السعر؟

تام شمس - السبت 17 أبريل 2021 11:55 مساءً - انخفض سعر بيتكوين (BTC) إلى ما دون ٦٠٠٠٠ دولار يوم ١٧ أبريل بعد ارتفاع قوي خلال الأسبوع الماضي تحسبًا لإدراج كوين بيز العام في ناسداك.

ومع ذلك، بعد إدراج COIN، وهو مؤشر سهم كوين بيز، بدأ سوق العملات المشفرة في التصحيح.

مخطط سعر بيتكوين مقابل تيثر على مدى يوم (باينانس). المصدر: تريدينغ فيو.كوم

البيع المتوقع يتسبب في انخفاض بيتكوين

جلب إدراج كوين بيز العام اهتمامًا كبيرًا بسوق العملات المشفرة. حيث كانت أول عملية إدراج عامة لبورصة عملات مشفرة رئيسية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب المؤسسي.

نتيجة لذلك، ارتفع سوق العملات المشفرة مما أدى إلى الإدراج مع وصول سعر بيتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق ٦٤٠٠ دولار. ومع ذلك، كان من المتوقع تقريبًا انخفاض عملات بيتكوين وإيثريوم (ETH) بعد حدوث ذلك، مع الأخذ في الاعتبار ميل العملات المشفرة للبيع بعد حدث كبير.كان العامل الرئيسي الآخر الذي ساهم في انخفاض السعر هو معدلات التمويل المرتفعة نسبيًا لشوق بيتكوين. هذا، جنبًا إلى جنب مع المقاومة الفنية القوية عند ٦٤٠٠٠ دولار - ٦٥٠٠٠ دولار، كانت الأسباب المحتملة التي دفعت بيتكوين إلى اختبار دعم بقيمة ٦٠٠٠٠ دولار بعد أن بدأت الضجة حول إدراج كوين بيز في التلاشي.

أسعار تمويل بيتكوين. المصدر: بايبت.كوم

وفي الوقت نفسه، يعد المستوى ٦٠٠٠٠ دولار نقطة سعر مهمة لبيتكوين لأنها استغرقت ما يقرب من شهر حتى تتجاوزه.

وبالتالي، من المهم أن تحتفظ بيتكوين بمنطقة ٦٠٠٠٠ دولار للحفاظ على هيكل السوق الصاعد في الأسبوع المقبل.

المتداولون يتوقعون ما سيحدث على الأرجح بعد ذلك

في الوقت نفسه، تختلط آراء متداولو العملات المشفرة فيما يتعلق بالمكان الذي ستذهب إليه بيتكوين بشمعتها الأسبوعية الجديدة.

على سبيل المثال، قال كانترينغ كلارك، متداول مشتقات العملات المشفرة الشهير، إن السوق ليس بالضرورة صعوديًا أو هبوطيًا، استنادًا إلى بيانات الخيارات.

الفائدة المفتوحة لسوق خيارات بيتكوين تتأرجح. المصدر: بايبت.كوم

بدلًا من ذلك، أشار كلارك إلى أن اتجاه سوق الخيارات يُظهر أن عملة بيتكوين ستشهد على الأرجح حركات جانبية، مما يعني التوحيد عند حوالي ٦٠ ألف دولار.

على المدى الطويل، لا يزال المتداولون متفائلين بشأن بيتكوين. حيث أشار متداول باسم مستعار يُعرف باسم "كريبتو كابو" إلى أنه بناءً على الاتجاهات التاريخية، فقد خرجت عملة بيتكوين من نطاق يعود إلى ما قبل ١٠٠٠ يوم.

وأكد المتداول: