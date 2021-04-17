متداولون داخليون من كوين بيز يفرغون ما يقرب من ٥ مليارات دولار من أسهم COIN بعد وقت قصير من الإدراج

تام شمس - السبت 17 أبريل 2021 11:55 مساءً - تشير تقارير نشاط المطلعين على أسهم COIN من كوين بيز إلى أن العديد من المستثمرين والمديرين التنفيذيين الأوائل قاموا بإغراق المليارات من الأسهم بعد فترة وجيزة من الإدراج المباشر لـ COIN، مع قيام مدير واحد على الأقل بسحب حصته في بورصة العملة المشفرة بالكامل.

تُظهر البيانات الواردة من كابيتال ماركت لابوراتوريز والتي تم تأكيدها من خلال الإيداعات على موقع علاقات المستثمرين على موقع كوين بيز ما مجموعه ١٢٩٦٥٠٧٩ سهمًا تم بيعها من قبل المطلعين، بقيمة تزيد عن ٤,٦ مليارات دولار عند ٣٤٤,٣٨ دولارًا أمريكيًا للسهم في COIN يوم الجمعة.

تشمل المعاملات البارزة، المدير المالي لشركة كوين بيز "أليسيا هاس"، بيع جميع أسهمها البالغ عددها ٢٥٥٥٠٠ بسعر ٣٨٨,٧٣ دولارًا، بينما باع الرئيس التنفيذي بريان أرمسترونغ ٧٤٩٩٩٩ سهمًا في ثلاث معاملات بأسعار مختلفة، محققًا إجمالي ٢٩١٨٢٧٩٦٦ دولارًا. وهو يحتفظ بعدد ٣٠٠٠٠١ سهم بقيمة تزيد عن مليار دولار.

لا تشير بيانات كابيتال ماركت لابوراتوريز إلى أن أي مديرين أو مطلعين قاموا بشراء أسهم إضافية، وتم بيعها فقط.

وقد أدت المبيعات إلى إثارة السخرية والتسلية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شبّه العديد من المراقبين المبيعات بعملية "ضخ وتخلص" كلاسيكية حيث يقوم المطلعون وأعضاء الفريق بإلقاء التوكنات في سيولة التجزئة بعد فترة وجيزة من الإدراج.

وفي حين كان المستثمرون والمسؤولون التنفيذيون الأوائل يتطلعون إلى كسب المال، هناك على الأقل عدد قليل من المشترين الرئيسيين. تضع مديرة صندوق التحوط، كاثي وود، رهانًا كبيرًا على البورصة، بعد أن اشترت أكثر من ٣٥٠ مليون دولار من الأسهم لثلاث صناديق استثمار متداولة مختلفة من أرك.

وبالمثل، فإن العديد من موظفي كوين بيز يمتلكون الآن حصة في الشركة، حيث تم منح ١٧٠٠ من موظفي كوين بيز ١٠٠ سهم لكل منهم كنوع من "الشكر" من الشركة.

في وقتٍ سابق من هذا العام، تورطت كوين بيز في سلسلة من العناوين السلبية المتعلقة بتعامل الرئيس التنفيذي بريان أرمسترونغ لسياسة جديدة قيدت التركيز على القضايا السياسية والاجتماعية في العمل. وقد أصر أرمسترونغ على أن تظل الشركة "مركزة على المهمة"، وتتضمن مهمة الشركة هدفًا يتمثل في أن تصبح "العلامة التجارية العالمية الرائدة لمساعدة الأشخاص على تحويل العملة الرقمية إلى عملتهم المحلية وخارجها".