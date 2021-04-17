هل يمكن أن تغلق بيتكوين في أبريل فوق ٩٠ ​​ألف دولار؟ متى وأين ستصل هذه الموجة الصاعدة إلى قمتها

تام شمس - السبت 17 أبريل 2021 11:55 مساءً - شهدت أسواق العملات الرقمية موجة خضراء هائلة هذا الأسبوع. حيث حققت بيتكوين وإيثريوم بهدوء أعلى مستوياتها على الإطلاق على خلفية إدراج كوين بيز المباشرة وانقسام برلين الصلبة. وفي الوقت نفسه، انطلقت عملة دوجيكوين المستندة إلى الميم أكثر من ٤٠٠٪ من المكاسب، مدعية لفترة وجيزة مكانًا كأفضل ٥ عملات رقمية من حيث القيمة السوقية.

على الرغم من الضجة الإعلامية وتحركات السوق هذا الأسبوع، أظهرت بلان بي أن بيتكوين لا تزال غير مشبعة بالشراء كما كانت في ذروة دورات ٢٠١٧ و٢٠١٣ و٢٠١١. وقد حسب أنه إذا وصلت بيتكوين إلى هذه المستويات بحلول نهاية أبريل، فإن سعرها سيتجاوز ٩٠ ألف دولار.

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من التساؤل في هذا الأسبوع المتفجر، "هل لدى السوق قوة كافية لمواصلة هذه الموجة الصاعدة؟"

يعتقد المتداول المتمرس ومحلل السوق إريك كراون ذلك:

"حتى أرى انعكاسًا أسبوعيًا، لن أقول أن هذه هي القمة. لن أحاول حتى تحديدها من الأسواق الفورية في ذلك الوقت وأحاول فقط الاستمتاع بالرحلة".

في مقابلة كوينتيليغراف الحصرية هذه، يشرح كراون:

أهداف الأسعار على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل لبيتكوين وإيثريوم

كيفية تحديد القمة في السوق

لماذا قد يؤدي إدراج كوين بيز إلى وجود صندوق بيتكوين في البورصة بالولايات المتحدة ووصول بيتكوين إلى ستة أرقام

لماذا حققت دوجكوين أكبر مكاسب لأي عملة مشفرة هذا الأسبوع

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