إيثريوم تنعم بحظٍ سعيد مع الموافقة على ثلاث صناديق متداولة في البورصة في أمريكا الشمالية في يوم واحد

تام شمس - السبت 17 أبريل 2021 06:48 صباحاً - في حين أن اكتساب التعرض قد لا يزال صعبًا جنوب الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، سيكون لدى المستثمرين الكنديين قريبًا مجموعة من الخيارات للاختيار من بينها للتعرض لإيثريوم (ETH) عبر صندوق متداول في البورصة حيث وافق المنظمون على ثلاثة صناديق إيثريوم متداولة في البورصة مختلفة في يوم واحد.

حيث تمت الموافقة على بربوس إنفستمنت وإيفولف إي تي إفس وسي آي غلوبال أسيت مانجمنت من قبل المنظمين الكنديين لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بإيثريوم اليوم. ستكون الصناديق المتداولة في البورصة هي أول صناديق إيثريوم متداولة في البورصة في أمريكا الشمالية، ومن بين الأولى في العالم.

وقد أشار بعض المراقبين إلى أن الموافقة على الثلاثة دفعة واحدة ربما كانت جزءًا من محاولة عدم إعطاء بربوس "ميزة غير عادلة". يبدو أن بربوس قد اكتسبت ميزة بعد إطلاق Purpose Investments ETF، وهو أول صندوق بيتكوين متداول في البورصة في أمريكا الشمالية والذي تضخم بسرعة إلى ١,٣ مليار دولار في الأصول تحت الإدارة بينما كان المنافسون ينتظرون الموافقة. في حين تمكن صندوق بيتكوين المتداول في البورصة المنافس من إيفولف فند غروب من جذب ١٠٠ مليون دولار فقط في الأصول الخاضعة للإدارة، على الرغم من إطلاقه بعد يومين فقط من بربوس وتقديم رسوم إدارة أقل بنسبة ٢٥٪.

وفي تغريدة، قال مراسل بلومبرغ إن الصناديق المتداولة في البورصة من سي إل غالاكسي وبربوس ستبدأ التداول يوم ٤/٢٠ - وهو التاريخ الذي يعتقد أنه سيرضي إيلون ماسك، نظرًا لارتباطه بثقافة الماراجوانا. وبالمثل، سيبدأ تداول صندوق إيثريوم المتداول في البورصة التابع لشركة إيفولف - والذي تم تقديم الطلب للحصول عليه لأول مرة في مارس - في نفس اليوم.

أظهر سوق الأسهم الكندية بالفعل شهية كبيرة للتعرض لأصول العملات المشفرة. حيث كانت منتجات إيثريوم المتداولة في البورصة قد أدت في السابق إلى توقف السوق في اليوم الأول من الإدراج، وكذلك حقق صندوق بيتكوين المتداول في البورصة من بربوس ١٠٠ مليون دولار في اليوم الأول من التداول.