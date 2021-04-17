ترقيات البروتوكول وتكامل غوغل كلاود ترفعان سعر إيوس بنسبة ٢٤٥٪ في عام ٢٠٢١

تام شمس - السبت 17 أبريل 2021 02:41 صباحاً - في ١٦ أبريل، ارتفع سعر إيوس إلى مستوى مرتفع جديد عند ٨,٤٩ دولارات، ويشير هيكل السوق الحالي للعملة البديلة إلى أن هناك مجالًا لمزيد من الارتفاع.

تصدرت إيوس عناوين الصحف في البداية خلال جنون الطرح الأولي للعملة لعام ٢٠١٨ عندما جمعت الشركة الأم "بلوك.ون" رقمًا قياسيًا بقيمة ٤ مليارات دولار من التمويل لإنشاء برنامج إيوس يو وفي الأشهر الثلاثة الماضية، تضاعفت قيمة العملة البديلة ثلاث مرات تقريبًا.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أنه منذ التداول عند مستوى منخفض بلغ ٢,٤٣ دولار يوم ٢٧ يناير، ارتفع سعر إيوس بنسبة ٢٤٥٪ ليسجل أعلى مستوى في عدة سنوات عند ٨,٤٧ دولارات يوم ١٦ أبريل.

مخطط زوج إيوس مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

ثلاثة أسباب للارتفاع في سعر إيوس منذ أواخر يناير تشمل إطلاق نموذج إيوس باور أب الجديد، وإصدار شبكة اختبار إيوس يو الجديد بواسطة بلوك.ون والإعلان عن تعاون مع غوغل كلاود لتعزيز تكامل تقنية السجلات الموزعة مع الحوسبة السحابية والتخزين.

تحسينات البروتوكول تعمل على زيادة زخم السعر

بدأ الزخم الخاص برمز إيوس في الارتفاع بشكل جدي في يناير مع اقتراب التوصل إلى توافق في الآراء بشأن دمج نموذج إيوس باور أب الجديد المصمم لتحسين تخصيص الموارد.

نموذج باور أب هو الحل الذي تقدمه شبكة إيوس لمسألة رسوم المعاملات، والتي تعد حاليًا إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه شبكة إيثريوم (ETH).

بموجب النموذج الجديد، يمكن للمستخدمين اختيار دفع رسوم رمزية لتشغيل حساباتهم لمدة ٢٤ ساعة باستخدام وحدة المعالجة المركزية وعرض النطاق الترددي الصافي الذي يمكن استخدامه لتلبية احتياجات المعاملات أو يمكنهم إيداع التوكنات غير المستخدمة للحصول على نسبة مئوية من الرسوم التي تم إنشاؤها بواسطة بلوكتشين إيوس العامة.

مع زيادة ازدحام الشبكة مع زيادة التبني العالمي، من المرجح أن تجذب الشبكات التي تقدم حلولًا مقبولة لتكاليف المعاملات المرتفعة والمخاوف المتعلقة بوقت الاستجابة المزيد من المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة مستخدم سلسة.

شبكة الاختبار الجديدة تشعل موجة الارتفاع

جاء أحد أهم مصادر الزخم لإيوس ومجتمعها يوم ١ أبريل عندما أعلنت بلوك.ون عن إطلاق شبكة اختبار إيوس يو الرسمية.

وفقًا لموقع الويب الخاص بالمشروع، تتضمن بعض الميزات المضمنة في شبكة الاختبار الجديدة شبكة موزعة متعددة العقد، وإنشاء حساب بلوكتشين بنقرة واحدة، ومستكشف إيوس يو مضمن وإدراج لقطات تتيح المزامنة السريعة لعقد اختبار إيوس يو لضمان الجهوزية العالية.

يعد إصدار شبكة الاختبار الجديد أحد أهم الإصدارات التي خرجت من بلوك.ون منذ أن تم إطلاق البروتوكول في الأصل في عام ٢٠١٨ وقدم تعزيزًا للثقة لأفراد المجتمع الذين كانوا قلقين بشأن مغادرة مدير التكنولوجيا في بلوك.ون ومنشئ إيوس "دان لاريمير" في يناير ٢٠٢١.

كان الزخم حول البروتوكول يتسلل خلال شهر مارس بسبب الهاكاثون المستمر الذي أدى إلى الإصدار المفاجئ لشبكة الاختبار في ١ أبريل وأدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار خلال الأسبوعين التاليين.

تعاون غوغل كلاود يضيف وقودًا صاروخيًا إلى موجة الارتفاع

حصلت إيوس على زيادة إضافية في زخم الأسعار يوم ٢ أبريل عندما نشرت غوغل كلاود مقالة تناقش تعاونها مع إيوس يو وكيف تساعد في إحداث ثورة في دمج تقنية دفتر السجلات الموزع مع الحوسبة السحابية السرية.

كان غوغل كلاود أيضًا أحد الشركاء الرئيسيين في الهاكاثون المذكور أعلاه وكان هدفه هو المساعدة في "إنشاء تطبيقات تعيد تحديد مستقبل بلوكتشين والأنظمة المستندة إلى السحابة" مما يساعد على الجمع بين الطبيعة الشفافة لبلوكتشين والسرعة والأمان اللذين توفرهما الحلول السحابية.

إن وجود مثل هذه العلاقة النشطة مع منصة تحت مظلة غوغل قد أعطى إيوس يو صلاحية متزايدة، كما أن تقديم صندوق إيوس غرايسكيل في أواخر يناير يعني أن المستثمرين المؤسسيين لديهم الآن طريقة أسهل للوصول إلى هذا النظام البيئي المتنامي.

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