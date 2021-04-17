بيتكوين كاش وإيثريوم كلاسيك تشهدان ارتفاعات ثلاثية الأرقام

تام شمس - السبت 17 أبريل 2021 02:41 صباحاً - لا يمكن إنكار أن بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) هما حاليًا أكثر عملات مشفرة بديلة مهيمنة، ونتيجة لذلك، فإنهما يحظيان باهتمام كبير من وسائل الإعلام الرئيسية والمستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد، لكن هذا لا يعني ألا يتم تحدي قادة القطاع من حين لآخر من قبل الشبكات المنافسة.

مشروعان لنتائج انقسام كلي سعيا في السابق إلى تحدي بيتكوين وإيثريوم لمقاعدهما في الأعلى وهما بيتكوين كاش (BCH) وإيثريوم كلاسيك (ETC). في الأسبوع الماضي، أثبتت كلتا العملتين أنهما لا تزالان قادرتين على إثارة الإثارة وتحقيق مكاسب كبيرة.

مخطط زوج بيتكوين كاش مقابل تيثر مقارنةً بزوج إيثريوم كلاسيك مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن سعر بيتكوين كاش قد ارتفع بنسبة ١٢٥٪ خلال الأسبوعين الماضيين، من مستوى منخفض بلغ ٥٢٣ دولارًا يوم ٤ أبريل إلى أعلى مستوى عند ١١٧٥ دولارًا يوم ١٦ أبريل. خلال نفس الفترة، حققت إيثريوم كلاسيك ارتفاعًا ٢٥٠٪ من ١٣,٣٠ دولارًا إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٤٦,٥٣ دولارًا يوم ١٦ أبريل.

زوج بيتكوين كاش مقابل تيثر

نشأت بيتكوين كاش نتيجة الخلاف في مجتمع بيتكوين الذي تمحور حول قابلية التوسع في بلوكتشين بيتكوين والرغبة في زيادة حجم الكتلة.

نتيجة للخلاف، انفصل جزء من المجتمع وقام بتكوين "ناتج انقسام" بيتكوين لإنشاء بيتكوين كاش من أجل تنفيذ تحديثات التعليمات البرمجية المطلوبة.

يهدف البروتوكول الآن إلى أن يكون نظامًا نقديًا إلكترونيًا من نظير إلى نظير قادرًا على استخدامه لإجراء مدفوعات سريعة حول العالم برسوم منخفضة وخصوصية المستخدم وقدرة معاملات عالية.

بدأ زخم بيتكوين كاش في الانتعاش في بداية أبريل حيث تلقى سوق العملات المشفرة ككل اهتمامًا متزايدًا من وسائل الإعلام الرئيسية والأسواق المالية. تشير إحدى النظريات إلى أن المستثمرين الجدد يبحثون عن العملات القديمة ذات القيم المنخفضة كنقطة انطلاق بدلًا من مطاردة إيثريوم وبيتكوين، والتي قد تبدو باهظة الثمن لمتداولي العملات المشفرة الجدد.

مخطط زوج بيتكوين كاش مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

مع عودة بيتكوين الآن إلى ما يزيد عن ٦١٠٠٠ دولار، ووصل معدل الهاش إلى مستوى قياسي بلغ ٢٠٠ إكساهاش في الثانية، فإن العملة المشفرة الأعلى أصبحت بعيدة المنال بالنسبة للعديد من المستثمرين الصغار والقائمين بالتعدين الذين قد يتحولون إلى بيكوين كاش كخيار أكثر جدوى.

زوج إيثريوم كلاسيك مقابل تيثر

ظهرت إيثريوم كلاسيك في عام ٢٠١٦ كنتيجة لانقسام حاد داخل مجتمع إيثريوم بعد اختراق منصة شائعة تسمى ذا داو. في البداية، كانت داو منظمة مستقلة لامركزية في وقت مبكر تهدف إلى العمل كشركة رأس مال مغامر موجه من قبل المستثمرين.

إيثريوم كلاسيك هي في الواقع السلسلة القديمة الأصلية لشبكة إيثريوم التي لم تتخذ إجراءات تصحيحية لاسترداد الأموال المفقودة في الاختراق.

مخطط زوج إيثريوم كلاسيك مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

بينما أصبحت إيثريوم هي النسخة المعتمدة على نطاق واسع من الشبكة، استمرت إيثريوم في مسارها الخاص وتكتسب مرة أخرى اهتمامًا من مجتمع العملات المشفرة نظرًا لارتفاع تكاليف المعاملات وانتقال إيثريوم إلى إجماع حول إثبات الحصة، مما أدى إلى رفع إيثريوم كلاسيك إلى ارتفاعات جديدة حيث يبحث المستخدمون عن خيارات متوافقة.

ارتفع معدل الهاش لشبكة إيثريوم كلاسيك بشكل مطرد على مدار الأشهر الستة الماضية جنبًا إلى جنب مع ارتفاع سعر إيثريوم كلاسيك، مما يساعد على جعل الشبكة أكثر جاذبية للقائمين بالتعدين المهتمين وزيادة الأمان العام.

مع دخول المزيد من المشاركين إلى سوق العملات المشفرة بحثًا عن صفقات جيدة في المشاريع القائمة، يمكن أن تشهد العملات القديمة مثل بيتكوين كاش وإيثريوم كلاسيك مزيدًا من النمو في الأسعار.

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