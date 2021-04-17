بيتكوين تقع في مرمى النيران بينما يعرب زعيم المعارضة التركية عن دعمه

تام شمس - السبت 17 أبريل 2021 12:48 صباحاً - بعد وقت قصير من "الأمر" الصادر صباح يوم الجمعة من محافظ البنك المركزي التركي المعين حديثًا والذي حظر فعليًا أي وجميع استخدامات العملة المشفرة في البلاد، يبدو الآن أن بيتكوين (BTC) عالقة في مناقشة حزبية محتدمة حيث أعرب زعيم حزب معارض تركي عن دعمه للعملة الرقمية.

وفقًا لما أوردته كوينتيليغراف، أعلن البنك المركزي التركي يوم الجمعة أنه اعتبارًا من ٣٠ أبريل، ستصبح أي مدفوعات بالعملات المشفرة ومعاملات العملات المشفرة على الإنترنت غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم حظر "أي استخدام مباشر أو غير مباشر لأصول العملات المشفرة في خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية".

وردًا على الإعلان الجذري، أعلن زعيم حزب المعارضة التركي كمال كيليجدار أوغلو دعمه لعملة بيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام في سلسلة من التغريدات:

حيث سأل: "من الذي استشرته قبل اتخاذ قرار العملات المشفرة أيها الحاكم؟"، مشيرًا على الأرجح إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تمت الإشارة إليه على أنه سلطوي وديكتاتور. "سأجلس وأتشاور مع جميع أصحاب المصلحة في هذه القضية."وأشار لاحقًا إلى أنه بعد محادثات مع "أصحاب المصلحة طوال اليوم"، توصل إلى استنتاج مفاده أن العملة المشفرة هي القطاع الأكثر ترجيحًا لتركيا لإنتاج شركات "يونيكورن" تزيد قيمتها عن مليار دولار. وأضاف أن الإعلان يظهر أن الحزب الحاكم "لا يتسامح مع الشباب".

بالإضافة إلى فائدته كنقطة نقاش سياسية، سيكون للحظر تأثير مادي على العديد من الأتراك. حيث وجدت دراسة استقصائية في عام ٢٠١٩ أن تركيا هي واحدة من الدول الرائدة في تبني العملات المشفرة (على الرغم من أن هذه الدراسة واجهت الكثير من الهجوم).

في محاولة للسيطرة على البنية التحتية للمدفوعات في البلاد، حظرت تركيا باي بال في عام ٢٠١٦. وبالمثل، كانت الخطط جارية في عام ٢٠٢٠ لعملة رقمية تديرها الحكومة، وربما كانت الأكثر ضررًا لحكام تركيا، فقد حققت BTC أعلى مستوياتها على الإطلاق مقابل الليرة في وقت سابق من هذا العام.