r/Wallstreetbets تعيد حظر إجراء مناقشات حول العملات المشفرة بعد مقالة بلومبرغ

تام شمس - الجمعة 16 أبريل 2021 05:41 مساءً - r/Wallstreetbets، وهي مجموعة فرعية اشتهرت بتنظيم موجة ضخ لدوجكوين والضغط القصير لغيم ستوب، تقوم بسن حظر لمناقشات العملات المشفرة بعد السماح رسميًا للموضوع ليوم واحد.

حيث أعلن مشرف التحويل الفرعي u/bawse١ يوم الخميس أن r/Wallstreetbets قد حظرت الآن مناقشات العملات المشفرة إلى الأبد، بعد مقال بلومبرغ بعنوان "WallStreetBets Bows to Crypto." قبل يوم واحد فقط، أعلن الوسيط نفسه رسميًا أن مجموعة ريديت الفرعية ستسمح أخيرًا بمناقشة العملات المشفرة التي تقتصر على بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ودوجكوين (DOGE). ويقرأ المنشور الجديد:

"نظرًا للمقال الذي كتبته بلومبرغ الذي شعر بطريقة ما أن" WallStreetBets تنحني أمام العملات المشفرة". "تم حظر مناقشة العملات المشفرة إلى أجل غير مسمى. لقد قرأت الكثير من المقالات الغبية المكتوبة عن wsb. وهذا واحد يبرز كالعادة. ملاحظة جانبية. كالعادة. من فضلك تحلوا بالاحترام."

يقرأ تحديث يوم الخميس لقواعد r/Wallstreetbets أن مجموعة ريديت الفرعية ستزيل تلقائيًا المحتوى الذي يذكر العملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع التوكنات غير القابلة للإتلاف. ويشير دليل محتوى مجموعة ريديت الفرعية: "يمكنك ذكر ذلك بشكل عابر ولكن المنشورات التي يكون موضوعها الوحيد هو العملة المشفرة أو التكنولوجيا الأساسية غير مسموح بها. إذ يميل سوق العملات المشفرة إلى أن يتكون من حسابات صغيرة وعمليات ضخ وتخلص من العملة".

تأسست r/Wallstreetbets في عام ٢٠١٢، وهي عبارة عن منتدى فرعي حيث يناقش المشاركون تداول الأسهم والخيارات. يضم موقع مجموعة ريديت الفرعية ما يقرب من ١٠ ملايين عضو، وقد أصبح شائعًا للغاية هذا العام بعد أن ضخت r/Wallstreetbets بشكل جماعي سهم غيم ستوب، حيث ارتفع السعر من حوالي ٢٠ دولارًا في أوائل يناير إلى أكثر من ٣٤٠ دولارًا يوم ٢٨ يناير.