جهاز تعدين إيثريوم برقائق أسيك الجديد من بيتماين قد لا يصلح نقص وحدات معالجة الرسومات بعد كل شيء

تام شمس - الجمعة 16 أبريل 2021 05:41 مساءً - أعلنت شركة بيتماين، الشركة المصنعة لأجهزة تعدين العملات المشفرة، عن الإصدار المعلق لجهاز تعدين إيثريوم (ETH) الجديد يوم ١٦ أبريل. ويستند نموذج أنتمينر إي ٩ إلى رقاقة أسيك وسيعمل على خوارزمية إيثريوم بلوكتشين Ethash.

لم يتم الإعلان عن أي تاريخ رسمي لإطلاق إي ٩، ومع ذلك، قد لا يكون وصول الجهاز الجديد مؤثرًا كما كان متوقعًا في البداية. إذ يواجه الجهاز الجديد منافسة من مجموعة معالجات تعدين العملات المشفرة (CMP) من إنفيديا، والمصممة خصيصًا لتعدين العملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، قد يعني انتقال إيثريوم المجدول بعيدًا عن إثبات العمل نحو آلية إجماع لإثبات الحصة أن فائدة إي ٩ ستصبح قصيرة العمر.

أعلنت إنفيديا مؤخرًا أنه من المتوقع أن تحقق مجموعة مجموعة معالجات تعدين العملات المشفرة الخاصة بها أرباحًا بقيمة ١٥٠ مليون دولار في الربع الأول من العام - ثلاثة أضعاف ما كانت تتوقعه الشركة في الأصل.

وعلى الرغم من الشعبية المزدهرة الواضحة لبطاقات الرسومات الخاصة بالعملات المشفرة، قالت كوليت كريس، المديرة المالية لشركة إنفيديا، في مكالمة هاتفية للمستثمرين هذا الأسبوع أن الشركة تتوقع استمرار نقص وحدة معالجة الرسومات لبقية العام، على الرغم من زيادة العرض.

وقال كريس: "نتوقع أن يستمر الطلب في تجاوز العرض لجزء كبير من هذا العام [...] سنرى استمرار زيادة العرض طوال هذا الربع وكذلك طوال العام"، حسبما ذكر ذا فيرج.

كافحت إنفيديا لتلبية الطلب على وحدات معالجة الرسومات من قاعدة عملائها الأساسيين للألعاب لبعض الوقت، حيث التهم القائمون بالتعدين المحتملون البطاقات لتعدين إيثريوم والعملات المشفرة الأخرى. وقد ظهرت ظاهرة نقص المعروض من إنفيديا لأول مرة في أواخر عام ٢٠١٧ حيث اجتذبت الجولة الصاعدة في ذلك العام المزيد من الأشخاص نحو تعدين العملات الرقمية. ولكن بعد التهدئة النسبية إلى حدٍ ما في السنوات الفاصلة، ظهر نقص مجموعة معالجات تعدين العملات المشفرة مرة أخرى في عام ٢٠٢٠ ولم يظهر أي علامات على التراجع.

أعلنت إنفيديا أيضًا يوم ١٥ أبريل عن إطلاق إصدار جديد مضاد لتعدين العملات المشفرة من آر تي إكس ٣٠٦٠. وفي وقتٍ سابق من هذا العام، أطلقت الشركة بطاقة الرسومات آر تي إكس ٣٠٦٠ بمحدد مدمج جعل فعاليتها تقل عن النصف عند تعدين العملات المشفرة كجزء من جهودها لفصل الطلب على الألعاب والتعدين.

في غضون أيام، ترددت شائعات عن قيام متسللين بتجاوز محدد التعدين، وبعد بضعة أيام فقط، أطلقت إنفيديا النار على نفسها من خلال إصدار تحديث رسمي لبرنامج التشغيل قام بإزالة المحدد بنفسه عن غير قصد.

ويقال إن الإصدار الجديد من آر تي إكس ٣٠٦٠ سيحتفظ بنفس الاسم والعلامة التجارية، لكنه سيشهد استبدال برنامج التشغيل الخاطئ بالكامل، وفقًا لتقارير تك رادار.

في حين أن إصدار بيتماين لإي ٩ قد يبدو متأخرًا بعض الشيء نظرًا لانتقال إيثريوم في نهاية المطاف إلى إثبات الحصة في العام المقبل أو نحو ذلك، فإن الوقت المحدود المتبقي لتعدين إيثريوم قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع حاد في الطلب، حيث يسعى المعدنون إلى جمع أكبر قدر ممكن من إيثريوم قبل التغيير.