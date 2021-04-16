التحول نحو اللامركزية الكاملة يدفع سعر ميكر (MKR) إلى ما يزيد عن ٤ آلاف دولار

تام شمس - الجمعة 16 أبريل 2021 05:41 صباحاً - أصبحت العملات المستقرة قطعة تأسيسية مهمة لقطاع العملات المشفرة لأنها تعمل كزوج أساسي شديد السيولة لمعظم الأصول وتوفر أيضًا للمستثمرين مكانًا آمنًا للحصول على المكاسب. وتُظهر البيانات أيضًا أن العملات المستقرة تلعب دورًا مهمًا في العمل كبوابة لتدفق رأس المال إلى النظام البيئي للعملات المشفرة.

وفي حين أن أكبر العملات المستقرة في السوق يتم التحكم فيها وإصدارها حاليًا من قبل كيانات مركزية مثل تيثر أو سيركل، فإن داي (DAI) ومُصدرها ميكر (MKR) هو مشروع عملة مستقرة يحافظ على روح اللامركزية التي تأسس عليها مجتمع العملات المشفرة.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن سعر MKR قد ارتفع بنسبة ١٠٠٪ تقريبًا في الأسبوع الماضي، حيث ارتفع من مستوى منخفض بلغ ٢٠١١ دولارًا يوم ٧ أبريل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٤٠٩٦ دولارًا يوم ١٥ أبريل بسبب ارتفاع حجم التداول.

مخطط زوج ميكر مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

كان الزخم حول MKR في ارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة حيث كان النظام البيئي يقوم بالتركيز على جعل البروتوكول لامركزيًا بالكامل ومحكمًا من قبل المجتمع.

ظهرت الحوكمة كواحدة من الميزات المرغوبة في السوق الصاعدة لعام ٢٠٢١ كجزء من حركة التمويل اللامركزي (DeFi) الأوسع، وتوفر ميكر داو واحدة من أكثر تجارب الحوكمة نشاطًا عبر قطاع العملات المشفرة.

يلزم الاحتفاظ بتوكنات MKR من أجل المشاركة في إدارة البروتوكول وقد أدى العدد المتزايد من مقترحات الحوكمة التي يلزم التصويت عليها إلى ارتفاع الطلب على MKR، مما دفع سعره إلى الأعلى.

الطلب على داي يعزز سعر ميكر

كما ذكرنا سابقًا، تتمثل إحدى المهام الأساسية لميكر داو في التحكم في عملة داي المستقرة، والتي شهدت نموًا كبيرًا في إجمالي المعروض في عام ٢٠٢١ حيث أصبحت العملة المستقرة التي يتم التحكم فيها خوارزميًا أفضل في الحفاظ على ربطها بالدولار الأمريكي.

المعروض من داي مقابل السعر. المصدر: كوين متركس

يرجع النمو في المعروض من داي جزئيًا إلى استخدامه عبر عدد من بروتوكولات التمويل اللامركزي بما في ذلك آيف وكومباوند (COMP) وكريم فاينانس (CREAM) كخيار الانتقال لعملة مستقرة لامركزية.

يتم إنشاء عملة داي الجديدة عن طريق قفل الضمانات الجانبية مثل إيثريوم (ETH) أو تشين لينك (LINK) في قبو ميكر داو وإنشاء عملة داي مقابلها.

وبسبب هذه الآلية، تزامن العرض المتزايد لداي مع زيادة في القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في بروتوكول ميكر مما جعل المشروع يحتل المرتبة الثانية بين بروتوكولات التمويل اللامركزي خلف كومباوند الذي يحتوي على قيمة مقفلة تبلغ ٩,٢٨ مليارات دولار.

إجمالي القيمة المقفلة في ميكر داو. المصدر: ديفاي لاما

نظرًا لارتفاع إجمالي القيمة المقفلة على ميكر داو بشكل مطرد جنبًا إلى جنب مع زيادة المعروض من داي، بدأت المؤشرات الأساسية بما في ذلك الزيادات في نشاط وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى اقتراب حركة السعر.

وقد بدأت بيانات فورتكس™ من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية في اكتشاف توقعات صعودية لعملة MKR يوم ١٣ أبريل، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر ميكر. المصدر: أسواق كوينتيليغراف الاحترافية

كما هو موضح في المخطط أعلاه، صعدت درجة فورتكس™ لميكر إلى المنطقة الخضراء يوم ١٢ أبريل ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٨٠ يوم ١٣ أبريل، أي حوالي ٣١ ساعة قبل أن يرتفع السعر بنسبة ٦٥٪.

مع تحرك العملات البديلة الآن مرة أخرى واشتعال قطاع التمويل اللامركزي كما يتضح من ارتفاع إجمالي القيممة المقفلة عبر النظام البيئي، يمكن لميكر داو أن يرتفع أكثر لأنه الخيار المفضل للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التفاعل مع بروتوكولات التمويل اللامركزي القائمة على شبكة إيثريوم.

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء أبحاثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.