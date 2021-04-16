ميك جاغر يستخدم التوكنات غير القابلة للإتلاف لجمع الأموال لصالات الموسيقى المستقلة

يقفز مغني رولينغ ستونز الرئيسي "ميك جاغر" إلى جنون التوكنات غير القابلة للإتلاف لمساعدة أماكن الموسيقى المستقلة التي تأثرت سلبًا بالوباء.

ففي إعلان من أسطورة الموسيقى يوم الخميس، قال جاغر إنه بدأ مزادًا لمدة ٢٤ ساعة على نيفتي غيتواي يضم توكنات غير قابلة للإتلاف، استنادًا إلى أغنية جديدة مع عضو فو فايترز الرئيسي "ديف غروهل". القطعة الرقمية التي صممها الفنان أوليفر لاتا، والمعروفة أيضًا باسم إكستراويغ، تتميز بحلقة لشخص يمر عبر رأسين بشريين، مع تشغيل أغنية "إيزي سليزي" لغروهل وجاغر في الخلفية.

وقد ذكر الإعلان: "تستحضر القطعة الصوتية والمرئية التي تبلغ مدتها ٣٠ ثانية جوهرًا سرياليًا لاختراق حواجز العقل البشري والمضي قدمًا على شفا الانهيار الاجتماعي لتوفير لحظة من الراحة الفنية التي تشتد الحاجة إليها بينما ينتقل العالم ببطء من حالة الإغلاق".

ووفقًا لوصف التوكن غير القابل للإتلاف على نيفتي، ستساعد عائدات المزاد في جمع الأموال لأماكن الموسيقى المستقلة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من خلال المجموعات الخيرية المحلية ميوزيك فينيو ترست والرابطة الوطنية للأماكن المستقلة. سيذهب جزء من العائدات أيضًا إلى مناصر القضايا البيئية. في وقت كتابة المقالة، كان أعلى عرض هو ٨٩٨٨ دولارًا، حيث قدم ١٢ شخصًا عرضًا للتوكنات غير القابلة للإتلاف.