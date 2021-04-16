غوغل كلاود تدمج باند بروتوكول لبيانات أسعار العملات المشفرة في الوقت الفعلي

تام شمس - الجمعة 16 أبريل 2021 02:41 صباحاً - تدمج غوغل كلاود التكنولوجيا الأساسية من باند بروتوكول، وهي خدمة أوراكل لامركزية، لتمكين "التحليل الفوري والدقيق لبيانات السلاسل الزمنية المالية"، وفقًا لما قاله كيفين لو، رئيس تطوير الأعمال في باند.

وقد أعلن لو يوم الخميس أن مجموعة البيانات القياسية الخاصة بشركة باند أصبحت متاحة الآن على غوغل بيغ كويري، وهو مستودع بيانات مؤسسي يدعم استعلامات SQL فائقة السرعة. ووصف لو الشراكة بأنها "واحدة من أشكال التعاون المباشر مع فريق غوغل كلاود لتمكين إنشاء تطبيقات بلوكتشين والسحابة التقليدية المختلطة التي تستخدم أوراكل اللامركزية."

وتابع قائلًا:

"تعمل فرقنا على تمكين الباحثين والمطورين من استخدام قواعد أوراكل لامركزية لأي مصدر أو نوع بيانات خارجي، بغض النظر عما إذا كان التطبيق مبنيًا أصلًا على بلوكتشين أو ويب ٢، من خلال التصميم المرن لقواعد أوراكل من باند بروتوكول."

اكتشفت غوغل كلاود كيفية ترجمة بيانات السلاسل الزمنية المالية إلى تحليلات في الوقت الفعلي باستخدام تعلم الآلة. وستأتي هذه البيانات مباشرة من مجموعة البيانات العامة في باند عبر بيغ كويري.

تم إطلاق باند في سبتمبر ٢٠١٩ كتوكن ERC-٢٠ قبل الانتقال إلى سلسلة كوزموس في يونيو ٢٠٢٠. وسرعان ما ظهر البروتوكول كأحد المنافسين الرئيسيين لتشين لينك، مزود خدمة أوراكل الرائد في صناعة بلوكتشين. وقد حقق توكن باند الأصلي للبروتوكول نجاحًا هائلًا مؤخرًا مع استمرار التشغيل البيني عبر السلاسل والتطورات الجديدة المحيطة بالتمويل اللامركزي في جذب المستثمرين.