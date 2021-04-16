منصة التوكنات غير القابلة للإتلاف الأصلية من تيزوس H=N تكتسب زخمًا وتطلق حملة لجمع التبرعات ليوم الفن العالمي

تام شمس - الجمعة 16 أبريل 2021 02:41 صباحاً - ليست كل منصات التوكنات غير القابلة للإتلاف مخصصة لمستثمري العملات المشفرة الأثرياء حديثًا للتباهي بثرواتهم، كما يثبت أحد المشروعات.

فمع تزايد الدعوات من الفنانين والنشطاء لتقليل البصمة الكربونية للتوكنات غير القابلة للإتلاف، شهدت منصة مستقلة واحدة على بلوكتشين الصديق للبيئة لإثبات الحصة تيزوس زيادة في النشاط وتستضيف حاليًا حدثًا لليوم العالمي للفن لجمع الأموال من أجل منظمة ترخيص المصادر المفتوحة المشاع الإبداعي.

أعلنت هيك إيه ميك، أو H=N، عن الحدث من خلال بيان صحفي قصير من تي كيو تيزوس، وهي مؤسسة لتطوير النظام البيئي تيزوس غير مرتبطة رسميًا بمنصة H=N. يركز برنامج جمع التبرعات على موضوع "#NFTsforall"، ويضم أعمالًا لفنانين يمثلون أكثر من ١١ دولة.

لا يذكر موقع H=N الإلكتروني إلا القليل حول وسائل شرح الترويج الذاتي المعتادة، ولكن أحد الموارد التي تسلط بعض الضوء على المنصة هو مقال الفنان إم بلامر فرنانديز الذي يشرح H=N والفرص الأوسع التي يمكن أن توفرها تقنية التوكنات غير القابلة للإتلاف للفنانين، بعنوان "Not another JPEG."

وفي المقال، يصف التجربة السريالية لرؤية العشرات من أعماله تُباع على المنصة - وتدر له أكثر من راتبه التدريسي الشهري - ورؤية "مجتمع عالمي" من الفنانين يجتمعون ويدعمون بعضهم البعض. وهو يجادل بأنها منصة تجمع بين المرافق الفعالة من حيث التكلفة التي يحتاجها الفنانون العاملون والخصائص الصديقة للبيئة التي يهتمون بها:

"بالنسبة إلى المبدعين ذوي الميزانية المحدودة والراغبين في أن تشكل أعمالهم التجريبية مخاطرة مالية، فإن سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف منخفض التكلفة للمشاركة أمر جذاب للغاية. ليس من المستغرب إذن أن H=N لا يأتي من المؤسسة الفنية ولا من أصحاب الملايين المشفرة، ولكن من خبير تشفير تقني في البرازيل يدعى رافائيل ليما، ومشهد CriptoArte البرازيلي الناشئ".

ومع ذلك، بالإضافة إلى عدم تأسيس H=N، فقد لا يهاجر أصحاب الملايين المشفرة إلى المنصة في أي وقت قريبًا. قد يوصف التطبيق بشكل خيري بأنه "متناقض للمستخدمين"، حيث يضم أكثر من مجرد لفيفة لا نهاية لها على ما يبدو من الصور ويقدم أقل إرشادات لواجهة المستخدم (يمزح بلامر فرنانديز في مقالته قائلًا إنها "آه، غامضة جدًا"). تقدم أدوات التصفح المستقلة تجربة بديلة، إن لم تكن واحدة لطيفة على العينين.

وفي حين أن هذه الميزات (أو عدم وجودها) تقف في حالة ارتياح ضد العديد من الأسواق الرائعة القائمة على إيثريوم والتي تلبي احتياجات نخبة العملات المشفرة، يمكن لـ H=N أن تدعي النجاح الواضح في جذب مجموعة أكثر تنوعًا من الفنانين والمشترين. يشير بلامر-فرنانديز إلى مبادرة بدأها الفنانون أميلي مايا وتيس كوشينو، "DiverseNFTArt"، والتي تهدف إلى "دعم وتضخيم أصوات الفنانات من النساء والسود والسكان الأصليين والأشخاص الملونين والسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا واللوطيين والمخنثين واللاجنين+"، بالإضافة إلى قوائم الدخل الجديدة الفعالة من حيث التكلفة و تبادل عروض عمل الفنانين في الجنوب العالمي.

يتم دمج روح "الفنانين الداعمين للفنانين" في حملة جمع التبرعات أيضًا. ووفقًا لمدير الاتصالات في تي كيو تيزوس "ريد ياغر" فإن حملة جمع التبرعات تتمحور حول "المقايضات" الفنية التي ستولد رسومًا يتم التبرع بها، وتحفيز الفنانين ليصبحوا جامعين أيضًا - وهي نقطة تطرق إليها بلامر-فرنانديز أيضًا.

يقول ياغر إن المنصة حققت حتى الآن ٦٤٠٥٥٦ XTZ في المبيعات والرسوم، وهو ما يمثل قيمة سوقية تبلغ ٥ ملايين دولار. لقد اجتذب أيضًا الدعم من باك، فنان التوكنات غير القابلة للإتلاف الغامض والشعبي بشكل كبير، وكذلك جوان ليميرسييه، الفنانة الفرنسية التي ربما تكون مدونتها على استهلاك الطاقة الفنية المدعومة من التوكنات غير القابلة للإتلاف قد أطلقت الهستيريا المناخية التي تجاوزت التوكنات غير القابلة للإتلاف وسط تغلغلها إلى الوعي السائد.

في النهاية، سوف يتلاشى السوق الصاعد وسيجف المال المتدفق حوله. وفي هذه المرحلة، قد تكون المجتمعات الأرخص، والمتينة، والمتنوعة مثل H=N هي تلك التي تظل قائمة.