لقد كانت مجرد مسألة وقت - بعض التوكنات غير القابلة للإتلاف تحمل الآن تسلسل حمض نووي بشري

تام شمس - الجمعة 16 أبريل 2021 12:48 صباحاً - لم تصل التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs) إلى مستوى الوعي للسيطرة على الجنس البشري - حتى الآن - ولكن واحدة منها على الأقل تحتوي على اللبنات الكيميائية الأساسية للحياة.

حيث قام مستخدم العملات المشفرة المعروف باسم "Cybex_Dreamer" مؤخرًا بإدراج الجينوم الشخصي الخاص به في شكل توكن غير قابل للإتلاف للبيع في السوق الرقمي لأوبن سي. يعرض البائع المجهول بالمزاد العلني ثلاثة توكنات غير قابلة للإتلاف، يحتوي كل منها على ثلث تسلسل الحمض النووي الكامل، بناءً على المعرف ورقم الكروموسوم وموضع الزوج الأساسي والنمط الجيني.

وتُظهر عينة صغيرة من الشفرة الجينية للمستخدم أن البيانات "مخصصة للبحث في علم الأنساب فقط"، مع بدء تقديم العطاءات لأول توكن من التوكنات غير القابلة للإتلاف بسعر ١ إيثريوم (ETH)، أي ما يقرب من ٢٤٦٣ دولارًا أمريكيًا. في وقت كتابة المقالة، لم يقدم أي شخص عرضًا للحصول على الحمض النووي للمستخدم. يتبقى أقل من يوم حتى اكتمال المزاد الأول.

لقطة شاشة من أوبن سي

على الرغم من أن هذه على ما يبدو واحدة من المرات القليلة التي يتم فيها تسلسل الحمض النووي للفرد وسكه على بلوكتشين، قالت شركة أخرى إنها تفعل الشيء نفسه لمستخدمي العملات المشفرة. إذ تخطط GenoBank.io للسماح لعملائها بإنشاء توكنات غير قابلة للإتلاف بيولوجية، بهدف أن يحتفظ الناس ببعض ملكية الحمض النووي الخاص بهم.

لم يقل مستخدم أوبن سي أنه يحاول تجاوز أي حدود قانونية أو أخلاقية من خلال امتلاك شخص عشوائي نسخة من تسلسل الحمض النووي الخاص به. ومع ذلك، من المحتمل أن تحصل أي جهة على معلومات عن أسلاف الشخص المذكور، وميوله للاضطرابات الوراثية، وتسهيل ارتكاب سرقة الهوية في مرحلة ما إذا تم استخدام الحمض النووي كما هو الحال في أفلام الخيال العلمي البائسة مثل غاتاكا.