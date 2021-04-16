صندوق تحوط بريطاني يخطط لاستثمار ٨٤ مليون دولار في العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 16 أبريل 2021 12:48 صباحاً - يقال إن شركة بريفان هوارد، وهي شركة لإدارة الأصول مقرها المملكة المتحدة، تخطط للاستثمار المباشر في الأصول الرقمية بعد أكثر من عام من التعرض لمجال العملات المشفرة.

ووفقًا لتقرير بلومبرغ، ستخصص شركة بريفان هوارد أسيت مانجمنت ١,٥٪ من ٥,٦ مليارات دولار في صندوق التحوط الرئيسي الخاص بها إلى العملات المشفرة - ما يقرب من ٨٤ مليون دولار. حيث قال مصدر مطلع على الأمر إن اثنين من مؤسسي شركة الاستثمار المشفرة دستربيوتد غلوبال، وهما جوني ستيندورف وتاكر ووترمان، سيقودان مشاركة بريفان هوارد في مجال العملات المشفرة.

ويقال إن شركة إدارة الأصول ستركز على "مجموعة واسعة" من العملات المشفرة بالإضافة إلى بيتكوين (BTC)، وتراهن على أن سعر أصل العملة المشفرة سيستمر في الارتفاع. في وقت كتابة المقالة، كان سعر بيتكوين ٦٢٧٧٥ دولارًا، بعد أن انخفض بنسبة ١,٣٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

لن يكون الاستثمار المحتمل من صندوق تحوط رئيسي هو المرة الأولى التي يتعامل فيها بريفان هوارد مع سوق العملات المشفرة. يمتلك آلان هوارد المؤسس المشارك للشركة الملياردير حصة ٢٥٪ مع ون ريفر ديجيتال أسيت مانجمنت، وهو صندوق تحوط مقره الولايات المتحدة اشترى ما قيمته ٦٠٠ مليون دولار من بيتكوين وإيثريوم (ETH) العام الماضي.

كجزء من اتجاه متزايد على ما يبدو بين صناديق التحوط، قدمت شركة الاستثمار العالمية إم ٣١ كابيتال ومقرها نيويورك طلبًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في فبراير لإطلاق صندوق تحوط من بيتكوين.