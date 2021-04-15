مطور برمجيات ألماني يتبرع بمبلغ ١,٢ مليون دولار في عملة بيتكوين "غير مستحقة" لحزب سياسي

تام شمس - الخميس 15 أبريل 2021 02:42 صباحاً - يرى مواطن ألماني أن أرباح بيتكوين الخاصة به "ثروة غير مستحقة"، وقد تبرع بأكثر من مليون دولار للحزب السياسي الأخضر في البلاد.

ووفقًا للمنفذ الإخباري داي زييت ومقره هامبورغ، أرسل موريتز شميدت، وهو مطور برمجيات من بلدة غرايفسفالد الشمالية الشرقية، مليون يورو - حوالي ١,٢ مليون دولار - إلى حزب الخضر الألماني، المعروف باسم ذا غرينز أو ألاينس ٩٠. وقد قال متحدث باسم الحزب أن شميدت قد حقق مكاسب كبيرة خلال موجة صعود بيتكوين (BTC)، لكنه أراد المساهمة في الأسباب المتعلقة بحماية البيئة والمناخ بدلًا من الاحتفاظ بعملاته المشفرة.

وقال المتحدث باسم حزب غرينز: "أوضح لنا المانح أنه يرى هذه الأرباح على أنها ثروة غير مستحقة لم يطالب بها لنفسه، ولكنه يريد استخدامها اجتماعيًا، لشيء يتوافق مع قناعاته". "وفي الوقت نفسه يرى نظام بيتكوين بشكل حيوي، من بين أمور أخرى على خلفية أن العمليات الحسابية الضرورية تستهلك كميات هائلة من الكهرباء."

تظهر سجلات حزب غرينز أن تبرع شميدت هو أكبر تبرع حصل عليه الحزب هذا العام، حيث بلغت المساهمة التالية الأعلى ٥٠٠٠٠٠ يورو، أو ما يقرب من ٦٠٠٠٠٠ دولار. وبحسب ما ورد ستُستخدم الأموال في الحملة الانتخابية الفيدرالية للحزب والحملات الانتخابية للولاية في عام ٢٠٢١.