سهم كوين بيز يتطلع إلى إيجاد موطئ قدم له عند ٣٥٠ دولارًا بعد بداية متفجرة

تام شمس - الخميس 15 أبريل 2021 12:49 صباحاً - افتتحت أسهم كوين بيز (COIN) لبورصة العملات الرقمية عند ٣٨١ دولارًا يوم الأربعاء - وهو مستوى أعلى بكثير من السعر المرجعي للإدراج المسبق البالغ ٢٥٠ دولارًا - مما يؤكد الطلب المؤسسي المتزايد على الأسهم التي تركز على العملات المشفرة.

تضع قيمة السهم البالغة ٣٨١ دولارًا القيمة السوقية لكوين بيز عند ٩٩,٦ مليار دولار على أقل تقدير. بلغ السهم قمته عند ٤٢٩,٥٤ دولارًا أمريكيًا محققًا مكاسب بنسبة ٧١,٨٪ من السعر المرجعي الأصلي. وقد شوهد آخر مرة بينما يتم تداوله حول ٣٥٠ دولارًا، بعد أن ارتفعت بنسبة ٤٣٪، وفقًا لبيانات ياهو فاينانس.

كانت الساعة الأولى متقلبة من التداول على كوين بيز حيث أصبحت بورصة العملات المشفرة متاحة للجمهور. يتم تداول السهم أعلى بكثير من سعره المرجعي. مخطط من ياهو فاينانس

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر ناسداك المركب الذي يركز على التكنولوجيا، والذي أدرج عملة COIN، بنسبة ٠,٦٪ يوم الأربعاء.

وحسبما ذكرت ناسداك يوم الثلاثاء، لا يعكس السعر المرجعي لكوين بيز سعر العرض، مما يعني أنه لم يقم أحد بشراء أو بيع الأسهم بسعر ٢٥٠ دولارًا المذكور سابقًا. وأوضحت البورصة أن "السعر العام الافتتاحي سيتم تحديده بناءً على أوامر الشراء والبيع في المزاد الافتتاحي في ناسداك".

كان من المتوقع حدوث تقلبات في كوين بيز في اليوم الأول من التداول، حيث أدى اكتشاف الأسعار والطلب المكبوت على المستثمرين إلى رفع السعر بشكل كبير بعد فترة وجيزة من طرحه للاكتتاب العام. وقد تذوق المستثمرون التقلبات في سوق المشتقات، حيث ارتفع سعر COIN "قبل الاكتتاب الأولي" إلى ٦٤٠ دولارًا قبل أن ينهار إلى ٤٢٠ دولارًا على FTX، وهي منصة مشتقات عملات مشفرة رائدة.