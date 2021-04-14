الدائرة الاقتصادية في دبي ستقوم بطرح نظام اعرف عميلك قائم على بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 14 أبريل 2021 06:48 مساءً - تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أو "اقتصاد دبي"، ومركز دبي المالي العالمي على توسيع منصة اعرف عميلك إلى المؤسسات المالية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أعلن مركز دبي المالي العالمي عن توسيع المشروع المخطط له من خلال إعلان نُشر على موقعه على الإنترنت يوم ٦ أبريل.

ووفقًا للبيان، وقعت المنظمتان اتفاقية لوضع الإجراءات اللازمة لتوسيع منصة اعرف عميلك عبر الإمارات العربية المتحدة.

تم الإعلان عن المشروع لأول مرة في فبراير ٢٠٢٠، مع دخول ١٢٠ شركة اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٠، وفقًا لتقرير كوينتيليغراف في ذلك الوقت.

وقد صرح مركز دبي المالي العالمي إن منصة اعرف عميلك القائمة على بلوكتشين تمتلك الآن ما يقرب من نصف جميع سجلات اعرف عميلك الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقًا على الحاجة إلى تسريع اعتماد نظام اعرف عميلك القائم على بلوكتشين، ذكر مركز دبي المالي العالمي أن المنصة ستتيح مشاركة أكثر كفاءة لبيانات "اعرف عميلك" التي تم التحقق منها بين سلطات الترخيص.

بالنسبة لعبد الله حسن، الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تعد العملية جزءًا لا يتجزأ من الجهود التي تبذلها الحكومة لوضع الدولة كوجهة استثمارية عالمية قابلة للحياة:

"بعد إطلاقها في عام ٢٠٢٠، أصبحت المنصة ذات أهمية متزايدة ليس فقط في تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمستثمرين ولكن أيضًا في تمكين البنوك من تلقي بيانات" اعرف عميلك "رقميًا. وهذه المبادرة لها تأثير إيجابي في جذب الأعمال وعلى الترتيب العالمي لممارسة الأعمال التجارية في دبي والإمارات العربية المتحدة".

يعتبر اتحاد اعرف عميلك على بلوكتشين أحد الأمثلة العديدة للموقف الإيجابي الذي تتبناه الحكومة الإماراتية في التعامل مع تقنية العملات المشفرة وبلوكتشين.

ففي وقتٍ سابق من أبريل، حدد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري العملات المشفرة وترميز الأصول على أنه جزء لا يتجزأ من خطط الدولة لمضاعفة حجم اقتصادها خلال العقد المقبل.

وفي الوقت نفسه، يعمل المنظمون الماليون في دبي بالفعل على لوائح العملات المشفرة، مع منح أفراد من الجمهور مؤخرًا نافذة مدتها ٣٠ يومًا للتعليق على قوانين العملة المشفرة المقترحة.