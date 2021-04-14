البيع الخاص لرمز TMCN لمشروع NFT والتمويل اللامركزي TimeCoin

أفضل فرصة للحصول على رموز مميزة للمشاريع المقترحة في مجال التمويل اللامركزي DeFi والرموز الغير قابلة للاستبدال NFT هي أن تشتريها في مراحل مبكرة للمشروع، قبل أن تجد سعرها في عنان السماء، لهذا نقترح شراء رموز أفضل مشروع فيNFT و DeFi وهو TimeCoin (TMCN) من بيعه الخاص المفتوح حاليا.

تم إطلاق عملية بيع الرمز المميز الخاص بـ TimeCoin (TMCN) في 15 فبراير 2021 ، مع خصم 93% على القيمة السوقية الحالية للرمز المميز TMCN.

تم إطلاق الرمز المميز في 11 نوفمبر 2020 على منصة BitForex باعتباره IEO ، بسعر أولي قدره 0.7 دولار. بعد الإطلاق ، ارتفع السعر إلى 11 دولارًا ، واستمر في الارتفاع. وصل سعر TMCN إلى مستوى قياسي بلغ 8500 دولار في 18 فبراير 2021 وكان هذا السعر أكثر من 12142 ضعف السعر الأولي. أيضًا ، تم إدراج TimeCoin في منصة BitMart في 24 مارس 2021 ، و BiKi في 14 أبريل 2021 وسيتم إدراجها في البورصات الأخرى في المستقبل القريب.

تم تمويل المشروع ، ، في البداية من قبل عدد قليل من المستثمرين الذين استثمروا حوالي 4 ملايين دولار ، وتم وضع عدد محدود جدًا من الرموز في السوق.

الآن مع البيع المميز لرمز TMCN، سيتم بيع الرموز المميزة في سوق OTC. أعاد المشروع شراء معظم الرموز المتاحة في السوق حتى لا يزيد ضغط البيع.

سيتم أيضًا توفير الرموز المميزة للتداول في بورصات التشفير الأخرى في المستقبل.

حتى الآن ، لم يتم إجراء بيع عام أو خاص لـ TimeCoin ، ولكن تم بيع كميات صغيرة من الرموز خلال IEO.

يعمل البيع الخاص للمشروع على وجه التحديد على جمع الأموال لتطوير المشروع وتحسينه ، ولا سيما التطبيق اللامركزي eSportStars ، الذي تم إصداره في أكتوبر 2020 ومن المتوقع أن ينمو بشكل أسرع مما كان متوقعًا. يتطلب المشروع مزيدًا من التطوير ، بالإضافة إلى تنفيذ وظائف DeFi و NFT في TimeCoinProtocol و dApps الأخرى ، وأموال جديدة لدعم تكاليف التطوير والتسويق. بدأ فريق TimeCoinProtocol شركة VTuber وبدأ أحد عملاء VTubers ، وهو Uni Shirahari ، أنشطته. الفريق يخطط لإنشاء سوق NFT حيث يمكن لمستخدمي VTubers وغيرهم من المبدعين في العالم تداول كل أنواع NFT.

المشروع يمكن تقديم نظام DeFi مبتكر يسمى Creator Support Staking جنبًا إلى جنب مع سوق NFT الخاص بالشركة. يمكن للمعجبين زيادة احتفاظهم بـ TimeCoin بنسبة 12% بعد 6 أشهر من التخزين و 24% بعد 12 شهرًا من التخزين. سيتم تقسيم الجزء المتزايد بنسبة 50/50 بين المعجبين والمبدعين. في مقابل الرعاية ، سيقدم المبدعون للعضويات خدمات حصرية وعناصر NFT الرقمية والخدمات وكوبونات الخصم.

لهذا السبب ، تم اتخاذ القرار بإطلاق عمليتي بيع رمزية خاصتين خارج السوق من أجل تمكين تنفيذ وظائف DeFi و NFT في سوق dApps و NFT ، بحيث يمكن للمعجبين دعم المبدعين مثل مشغلات eSport ، وأجهزة البث ، و VTubers ، إلخ. سيسمح هذا لكل من المبدعين والمشجعين بتلقي رموز إضافية ، بالإضافة إلى عناصر داخل اللعبة وشخصيات فنية وأنيمي يتم تداولها باستخدام NFTs. يمكن لمستثمري TMCN كسب دخل إضافي من خلال دعم المبدعين أيضًا.

من إجمالي 100 مليون رموز TMCN الحالية ، سيتم بيع 10 مليون من الرموز المميزة خلال عمليتي بيع الرمز المميز الخاصين.

تم إطلاق الإصدار الأول في 15 فبراير ، وسيستمر حتى 30 أبريل 2021. سيتم عرض 5 ملايين من رموز TMCN للبيع بسعر 0.00004 BTC ، وهو ما يمثل خصمًا يزيد عن 90% من القيمة السوقية الحالية.

سيتم إطلاق الثانية في الأول من مايو 2021 وستستمر حتى 31 مايو 2021. وستغطي 5 ملايين عملة TMCN أخرى بسعر 0.00009 BTC ، وهو ما يمثل خصمًا بنسبة 80% على القيمة السوقية الحالية.

المبلغ الإجمالي المتوقع أن يتم جمعه هو حوالي 20 مليون دولار.

سيكون من الممكن شراء رمز TMCN بعملة BTC أو USDT أو ETH عبر الرابط التالي TimeCoinProtocol.com/sale ، حيث يمكن أيضًا الرجوع إلى جدول فترات إصدار الرمز المميز.

لشراء TMCN ، يُنصح المستثمر بشدة بإعداد محفظة خاصة مثل MetaMask. (لا يُنصح المستثمر بشراء TMCN باستخدام حسابات منصات تبادل العملات المشفرة.)

يمكنكم الاشترك في قناة تلجرام الخاصة بمشروع TimeCoinProtocol لكسب مكافآت TMCN مجانية وشراء TMCN.

للإطلاع عل المزيد من المعلومات حول المشروع

رابط الموقع : https://timecoinprotocol.com

الوثيقة البيضاء للمشروع : whitepaper

المنتج على GitHub عبر : https://github.com/TimeCoinProtocol/timecoin